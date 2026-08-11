Salto: Más de 80 estudiantes participaron de una jornada de reflexión en la Escuela Técnica

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La propuesta reunió a estudiantes del ciclo superior y permitió abordar vínculos, salud mental, género, redes sociales, apuestas online y seguridad vial.

11 de agosto de 2026 a las 11:03 a. m.

11 de agosto de 2026 a las 11:03 a. m.

Más de 80 estudiantes del ciclo superior de la Escuela Técnica de Salto participaron de una jornada de reflexión, intercambio y participación impulsada por el Centro de Estudiantes y el Equipo de Orientación, con el acompañamiento de la Municipalidad. La propuesta permitió trabajar distintas problemáticas que atraviesan a las adolescencias.

Jornada de reflexión para estudiantes de la Escuela Técnica La actividad contó con la participación de distintas áreas de la Municipalidad de Salto, que se sumaron con propuestas destinadas a promover espacios de diálogo y escucha entre los jóvenes.

Durante el encuentro estuvieron presentes representantes de las áreas de Salud, Género, Juventudes, Niñeces, Adolescencias y Familias, Tránsito y Cultura, que coordinaron diferentes talleres y espacios de trabajo.

La iniciativa buscó generar un ámbito donde los estudiantes pudieran expresar sus inquietudes, compartir experiencias y reflexionar sobre situaciones que forman parte de su vida cotidiana, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Talleres sobre salud mental, género y redes sociales A lo largo de la jornada se abordaron diversas temáticas vinculadas con los vínculos entre pares, la violencia por razones de género, los consumos problemáticos y el impacto de las apuestas online.

También se trabajó sobre el uso de las redes sociales y los estereotipos, cuestiones que tienen una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana de los adolescentes y que requieren espacios de información, prevención y acompañamiento.

La salud mental y las masculinidades fueron otros de los ejes trabajados de manera transversal. El objetivo fue promover una mirada integral sobre las situaciones que pueden atravesar los jóvenes y brindar herramientas para identificarlas y abordarlas.

Educación vial y participación de los jóvenes La educación vial también tuvo un lugar destacado durante la propuesta. En particular, se trabajaron aspectos relacionados con el uso de motos y la importancia de incorporar conductas responsables para prevenir siniestros y cuidar la propia integridad y la de terceros.

Los estudiantes participaron divididos en grupos y, una vez finalizados los talleres, realizaron una puesta en común. Allí pudieron compartir las conclusiones de cada espacio y pensar estrategias para trasladar las reflexiones al resto de la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros, que permiten fortalecer la escucha, la participación y el acompañamiento de las adolescencias, articulando el trabajo de la escuela con distintas áreas municipales.