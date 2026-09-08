Villa Ramallo: “Patio en Movimiento”, el proyecto de la Escuela 23 que ganó en Decisión Niñez

> Villa Ramallo: “Patio en Movimiento”, el proyecto de la Escuela 23 que ganó en Decisión Niñez

Región

La iniciativa de alumnos de la Escuela Primaria N.º 23 “Ángel Traverso” de Villa Ramallo busca transformar el patio en un espacio inclusivo.

Los alumnos de 6.º año de la Escuela Primaria N.º 23 “Ángel Traverso” de Villa Ramallo fueron seleccionados en la última instancia del programa provincial Decisión Niñez para concretar “Patio en Movimiento”, un proyecto que propone transformar el patio escolar en un espacio más inclusivo, recreativo y pensado para toda la comunidad educativa.

Un proyecto pensado por los estudiantes La propuesta fue presentada por Camilo Trolli, Helena Speziale, Tiziano Ramírez, Olivia Salvatierra y Dana Demetrio, con la coordinación de la vicedirectora Noelia Córdoba. El proyecto representa a los 422 estudiantes que integran la comunidad educativa de la institución.

La idea surgió a partir de escuchar las necesidades, intereses y deseos de los chicos y chicas de la escuela. A partir de ese intercambio, los estudiantes plantearon la necesidad de contar con un patio inclusivo, donde todos puedan jugar, disfrutar de los recreos, encontrarse y sentirse parte.

Qué propone “Patio en Movimiento” La iniciativa contempla distintas intervenciones destinadas a transformar el patio escolar. Entre ellas se encuentran juegos pintados en el piso, rayuelas, circuitos de movimiento y diferentes propuestas recreativas para utilizar durante los recreos.

El proyecto también incluye la incorporación de paneles sensoriales, pensados para favorecer la participación y la exploración a través de los sentidos. A esto se suma la creación de nuevos espacios verdes, con el objetivo de acercar la naturaleza al ámbito cotidiano de los estudiantes.

Para los chicos, la propuesta no se limita a mejorar o embellecer el espacio físico. El objetivo principal es generar un lugar donde todos puedan jugar, compartir, hacer nuevos amigos y sentirse incluidos, fortaleciendo valores vinculados con la convivencia, el respeto y la cooperación.

Seguí leyendo Región Villa Ramallo: Denuncian un nuevo caso de abuso en la vía pública

El camino recorrido en Decisión Niñez Decisión Niñez es un programa provincial que invita a chicos y chicas de entre 8 y 17 años a elaborar proyectos destinados a transformar espacios significativos de sus comunidades, como escuelas, clubes, plazas y otras instituciones.

En el caso de la Escuela 23, los estudiantes eligieron intervenir sobre un espacio que utilizan diariamente: el patio. Primero presentaron la propuesta en la Asamblea Municipal, instancia en la que fueron seleccionados para avanzar a la etapa zonal.

Luego llegó la presentación en esa nueva instancia y la confirmación de que el proyecto había sido elegido. De esta manera, “Patio en Movimiento” quedó seleccionado para avanzar hacia su concreción.

Los propios estudiantes destacan que los recreos también forman parte de los aprendizajes cotidianos, ya que son momentos en los que se ponen en práctica la convivencia, el respeto, la solidaridad y el trabajo compartido.