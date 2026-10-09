> Villa Ramallo: Morena Dagoberto, la joven que se consagró campeona iberoamericana de powerlifting

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Con apenas 16 años y seis meses de entrenamiento específico, Morena Dagoberto obtuvo el primer puesto en su categoría en Villa María, Córdoba. La deportista combina sus estudios secundarios con una exigente rutina de preparación.

Morena Dagoberto tiene 16 años, vive en Villa Ramallo y encontró en el powerlifting una pasión que rápidamente comenzó a darle grandes satisfacciones. Con solo seis meses de entrenamiento en la disciplina, se consagró campeona iberoamericana en la categoría de hasta 56 kilos, durante un torneo disputado en Villa María, Córdoba, donde compitieron representantes de distintos países.

Morena Dagoberto y su consagración en el Iberoamericano de powerlifting El resultado obtenido en Córdoba representa un importante logro para la joven deportista, que comenzó a entrenar con el objetivo de realizar actividad física y luego descubrió que quería ir más allá: competir y ponerse a prueba en una disciplina que combina fuerza, técnica y preparación.

En una entrevista con Radio Meta, Morena contó que su acercamiento al deporte comenzó el año pasado, cuando se anotó en un gimnasio para trabajar la hipertrofia. Con el tiempo, el entrenamiento empezó a interesarle cada vez más y surgió la inquietud de encontrar una actividad que le permitiera participar en competencias.

La posibilidad de conocer el powerlifting apareció casi por casualidad, a través de las redes sociales. Durante el verano de este año descubrió al Forze Lifting Club de Pergamino, equipo que comenzó a planificar su preparación y con el que continúa trabajando.

Aunque entrena habitualmente en Villa Ramallo, en algunas oportunidades viaja a Pergamino para compartir actividades con sus compañeros y seguir avanzando en su formación deportiva.

Los levantamientos que llevaron a la joven de Villa Ramallo al primer puesto El powerlifting es una disciplina de fuerza que comprende tres movimientos fundamentales: sentadilla, press de banca y peso muerto. En cada uno, los competidores disponen de tres intentos para levantar el mayor peso posible, respetando las reglas establecidas para la competencia.

En el torneo iberoamericano realizado en Villa María, Morena consiguió levantar 70 kilos en sentadilla, 37,5 kilos en press de banca y 100 kilos en peso muerto. Esas marcas le permitieron quedarse con el primer puesto de la categoría de hasta 56 kilos.

La competencia reunió a deportistas de distintos países. Según relató la joven, participaron representantes de alrededor de diez naciones, entre ellas Bolivia, Colombia, Venezuela y Costa Rica.

Morena reconoció que sintió algunos nervios a medida que se acercaba el momento de competir, aunque pudo disfrutar de la experiencia y afrontar las pruebas con tranquilidad. El resultado significó una enorme satisfacción, especialmente por tratarse de una de sus primeras experiencias en el circuito internacional.

Su camino competitivo había comenzado unos meses antes, en abril, cuando participó del clasificatorio disputado en Pergamino. Esa instancia le permitió avanzar dentro del calendario de competencias que la llevó primero al Nacional y luego al Iberoamericano.

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Pese al título conseguido, la joven tiene claro que todavía le queda mucho por aprender. En ese sentido, destacó la importancia de observar a otras deportistas durante los torneos, especialmente a quienes cuentan con más años de experiencia.

Entrenamientos de hasta tres horas y nuevos objetivos para Morena Dagoberto Además de su actividad deportiva, Morena cursa quinto año de la escuela secundaria y organiza sus horarios para cumplir con las obligaciones escolares y sostener una rutina de entrenamiento exigente.

La joven dedica entre dos horas y media y tres horas diarias al gimnasio. Allí trabaja los movimientos específicos del powerlifting y realiza ejercicios complementarios que forman parte de su preparación.

Su lugar habitual de entrenamiento es Ganicus, un gimnasio de Villa Ramallo donde lleva adelante gran parte de su rutina. Al hablar de la cantidad de tiempo que pasa entrenando, aseguró que las horas se le hacen cortas porque disfruta de lo que hace.

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El acompañamiento de su entorno también ocupa un lugar importante en esta etapa. Morena contó que sus amigas, compañeros y profesores suelen felicitarla cuando conocen sus resultados o la ven participar en alguna competencia. Sin embargo, reconoció que el powerlifting todavía es una disciplina poco conocida para muchas personas.

En su habitación guarda la medalla y el diploma que recibió en Villa María, recuerdos de una consagración que llegó mucho antes de lo que imaginaba cuando comenzó a entrenar.

Lejos de conformarse con el título iberoamericano, Morena ya piensa en el próximo objetivo. Su intención es participar en diciembre de una competencia en Buenos Aires, que sería su última presentación del año.