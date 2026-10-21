> San Nicolás: Ternium entregó las Becas Roberto Rocca a estudiantes en el año del 50° aniversario del programa

San Nicolás

La ceremonia se realizó este martes en el Teatro Municipal, donde alumnos nicoleños recibieron diplomas y medallas por su desempeño académico, en el marco de una iniciativa que promueve la educación y reconoce el esfuerzo de los jóvenes.

Ternium realizó este martes en San Nicolás el acto de entrega de diplomas y medallas a los estudiantes distinguidos con las Becas Roberto Rocca, un programa que cumple 50 años de trayectoria y que reconoce el compromiso, la dedicación y el desempeño académico de jóvenes estudiantes. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Municipal y contó con la participación de autoridades de la compañía.

El encuentro representó una nueva instancia de reconocimiento al esfuerzo de los alumnos de la ciudad y puso en primer plano la importancia de acompañar las trayectorias educativas. A través de esta iniciativa, la empresa busca destacar a quienes se comprometen con su formación académica y alentar la continuidad de sus estudios.

Ternium reconoció el desempeño académico de estudiantes nicoleños La entrega de las Becas Roberto Rocca reunió a estudiantes que se destacaron por su rendimiento académico y que recibieron diplomas y medallas como reconocimiento a su dedicación. El acto permitió celebrar el compromiso de los jóvenes con el aprendizaje y poner en valor el trabajo que realizan durante su recorrido educativo.

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Municipal de San Nicolás, un espacio que reunió a los representantes de la empresa y a los estudiantes distinguidos. La entrega de las distinciones formó parte de las actividades vinculadas con el programa, que desde hace cinco décadas mantiene su objetivo de reconocer el mérito académico.

Las becas constituyen una forma de acompañamiento y estímulo para los estudiantes, al tiempo que visibilizan la importancia de la educación como herramienta para el desarrollo personal y la construcción de oportunidades a futuro.

Renato Catallini y Fernando Favaro participaron de la ceremonia El acto contó con la presencia de Renato Catallini, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, y de Fernando Favaro, gerente de Relaciones con la Comunidad. Ambos participaron de la entrega de los reconocimientos a los alumnos distinguidos por su desempeño académico.

La presencia de las autoridades de la compañía acompañó una jornada centrada en la educación y en el reconocimiento del esfuerzo de los estudiantes. La iniciativa se enmarca en las acciones que Ternium impulsa para fortalecer su vínculo con las comunidades en las que desarrolla sus actividades.

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Durante la ceremonia, los diplomas y las medallas entregados a los jóvenes simbolizaron el reconocimiento a su dedicación y constancia. El encuentro también permitió destacar el valor de sostener políticas e iniciativas que incentiven la formación y acompañen a quienes avanzan en sus estudios.

Las Becas Roberto Rocca cumplen 50 años de trayectoria La entrega realizada en San Nicolás se desarrolló en el marco del 50° aniversario del Programa de Becas Roberto Rocca, una iniciativa vinculada con el compromiso de Ternium con la educación y el reconocimiento del mérito académico.

A lo largo de su trayectoria, el programa se ha consolidado como una propuesta orientada a distinguir a estudiantes por su desempeño y dedicación. La celebración de sus cinco décadas constituye una oportunidad para destacar la continuidad de una iniciativa que coloca a la formación educativa entre sus ejes centrales.

En este contexto, el reconocimiento a los estudiantes nicoleños volvió a poner de relieve la importancia de acompañar a los jóvenes durante su recorrido académico. La entrega de diplomas y medallas no solo distinguió los resultados alcanzados, sino también el esfuerzo y la responsabilidad que requiere sostener una trayectoria educativa.