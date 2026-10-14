San Nicolás se suma a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública

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San Nicolás

La marcha será este jueves 15 de octubre, a las 17, desde Plaza Mitre hasta la UTN San Nicolás. Reclamarán la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras presupuestarias.

La comunidad universitaria de San Nicolás volverá a movilizarse este jueves 15 de octubre en defensa de la educación pública y para reclamar por el financiamiento del sistema universitario. La convocatoria está prevista para las 17 en Plaza Mitre, desde donde partirá una marcha hacia la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Marcha universitaria en San Nicolás: horario y recorrido La concentración comenzará a las 17 en Plaza Mitre. Desde allí, estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y otros integrantes de la comunidad educativa marcharán por la avenida del Río hasta llegar a la sede de la UTN San Nicolás.

La convocatoria será abierta y buscará sumar también a vecinos que quieran acompañar el reclamo. La movilización local se desarrollará en el marco de una nueva jornada nacional de protesta universitaria, con actividades previstas en distintas ciudades del país.

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Uno de los principales ejes de la movilización será exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de preocupación por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.

La protesta apunta a visibilizar las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades y la necesidad de contar con fondos suficientes para sostener sus actividades académicas, administrativas y de investigación.

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Los organizadores también pondrán el foco en la situación salarial de docentes y trabajadores nodocentes, cuyos ingresos constituyen uno de los puntos centrales del conflicto que mantiene en alerta a la comunidad universitaria.

Qué organizaciones acompañarán la movilización universitaria En San Nicolás, la convocatoria contará con la participación de organizaciones vinculadas con la UTN, entre ellas FAGDUT, ADUT y APUTN, que representan distintos sectores de la comunidad universitaria.

La movilización formará parte de la quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada nacional que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores y ciudadanos en defensa de la universidad pública.