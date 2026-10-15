San Nicolás: Alerta amarilla por tormentas, prevén lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento

San Nicolás

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para la tarde de este jueves en San Nicolás. Se esperan lluvias abundantes, actividad eléctrica y posibles ráfagas intensas.

15 de octubre de 2026 a las 09:09 a. m.

15 de octubre de 2026 a las 09:09 a. m.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde de este jueves 15 de octubre en sectores de la provincia de Buenos Aires, incluido el área de San Nicolás. El pronóstico anticipa precipitaciones de variada intensidad, posible caída de granizo y ráfagas de viento, por lo que recomiendan tomar precauciones y seguir los avisos oficiales.

Alerta amarilla por tormentas: qué fenómenos se esperan en San Nicolás De acuerdo con el informe meteorológico, durante la tarde podrían desarrollarse chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Para algunos sectores alcanzados por la advertencia se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. La intensidad de las tormentas y el momento en que se produzcan pueden variar según la ubicación.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Por eso, resulta importante mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y prestar atención a las actualizaciones del organismo nacional.

Recomendaciones ante las lluvias intensas y las ráfagas de viento Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda adoptar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las principales indicaciones se encuentran evitar sacar la basura durante el período de inestabilidad, para prevenir obstrucciones en los desagües, y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de puertas y ventanas mientras se desarrollen tormentas intensas y evitar circular por calles anegadas. Las precipitaciones abundantes en períodos cortos pueden generar complicaciones en la circulación y acumulación de agua en distintos sectores.

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En caso de registrarse actividad eléctrica o ráfagas intensas, es importante evitar permanecer al aire libre y reducir la exposición a situaciones de riesgo hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Dónde consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional La evolución de las condiciones meteorológicas y la vigencia de la alerta pueden consultarse a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, que publica información actualizada sobre los fenómenos previstos para cada localidad y región.

El nivel amarillo advierte sobre la posibilidad de eventos meteorológicos que requieren atención y prevención, aunque su intensidad puede variar de un sector a otro. Por ese motivo, las autoridades recomiendan seguir los pronósticos y avisos oficiales durante la jornada de este jueves.