Alerta por tormentas fuertes en San Pedro: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

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Región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para San Pedro y la región. Se esperan tormentas fuertes entre el viernes y la madrugada del sábado.

31 de julio de 2026 a las 08:57 a. m.

31 de julio de 2026 a las 08:57 a. m.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para la ciudad de San Pedro y gran parte del norte bonaerense por la llegada de tormentas de variada intensidad que podrían generar abundantes lluvias, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 90 kilómetros por hora entre este viernes y la madrugada del sábado.

Alerta amarilla para la tarde del viernes De acuerdo con el informe oficial del SMN, durante la tarde del viernes rige una alerta amarilla que anticipa tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o incluso localmente severas.

El organismo nacional advirtió que estos fenómenos podrán estar acompañados por fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

En esta primera etapa del evento se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja durante la noche y la madrugada del sábado Las condiciones meteorológicas se intensificarán durante la noche del viernes, cuando comenzará a regir una alerta naranja para San Pedro y gran parte de la región.

Según el SMN, se prevén tormentas aisladas fuertes, algunas con características severas, capaces de producir precipitaciones muy intensas en poco tiempo, caída de granizo de distintos tamaños, abundante actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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En este período se esperan acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de registros aún mayores en forma localizada.

Los especialistas explicaron que el fenómeno se originará por el ingreso de una masa de aire cálido y húmedo que, al encontrarse con un frente frío, favorecerá el desarrollo de tormentas de fuerte intensidad antes de provocar un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana.

Recomendaciones del SMN para evitar riesgos Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recordó una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad; mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas durante la tormenta; y permanecer atento ante la posible caída de granizo.