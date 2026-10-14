San Nicolás: golpearon a un joven con discapacidad mientras esperaba el colectivo en el centro

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San Nicolás

Diego Federico Escobar, de 25 años, denunció que un hombre lo atacó a golpes y lo tomó del cuello. La familia pide ayuda para identificar al agresor.

Un joven de 25 años con discapacidad por retraso madurativo denunció haber sido víctima de una violenta agresión mientras esperaba el colectivo en pleno centro de San Nicolás. El episodio ocurrió el martes al mediodía, en calle Urquiza, entre Mitre y Belgrano. Tras el ataque, fue trasladado al hospital y luego a la comisaría para formalizar la denuncia.

Cómo fue la agresión al joven en el centro de San Nicolás Según relató Diego Federico Escobar en un video que difundió para dar a conocer lo sucedido, se encontraba esperando el transporte público para regresar a su casa cuando un hombre descendió de un automóvil blanco y comenzó a increparlo.

De acuerdo con su testimonio, el agresor lo acusó de haberle robado una computadora y, sin que se conozcan mayores detalles sobre el origen de esa acusación, comenzó a golpearlo.

El joven aseguró que recibió golpes de puño en el rostro y que, posteriormente, el hombre lo tomó del cuello. La situación se produjo en una zona céntrica de la ciudad, sobre calle Urquiza, entre Mitre y Belgrano.

Hasta el momento, la información difundida no precisa la identidad del presunto agresor ni si fue localizado después del episodio.

La intervención policial y la atención médica Después de la agresión, un móvil policial se presentó en el lugar y asistió al joven. Según el relato publicado, los efectivos lo trasladaron al hospital para que recibiera atención médica y, posteriormente, a la Comisaría Primera de San Nicolás, donde pudo realizar la denuncia correspondiente.

La madre de Diego manifestó su preocupación por las consecuencias que el episodio tuvo en su hijo. Según explicó, el joven quedó asustado después del ataque y siente temor de salir a la calle por miedo a que vuelva a ocurrirle algo.

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La familia atraviesa ahora la preocupación por su recuperación y por las secuelas emocionales que podría dejarle la situación. Además de la atención médica, la madre señaló que su hijo podría necesitar acompañamiento psicológico para afrontar lo sucedido.

La familia pide ayuda para identificar al agresor A través del video que realizó y difundió, Diego busca encontrar testigos que puedan aportar información para identificar al hombre que lo atacó. La intención es reunir datos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Su madre también expresó que espera que el responsable se haga cargo de los gastos relacionados con la atención médica y la contención psicológica que pudiera necesitar el joven como consecuencia de la agresión.

La familia pide colaboración a quienes hayan presenciado el episodio o cuenten con información que pueda resultar útil para la investigación. La identificación del presunto agresor será clave para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.