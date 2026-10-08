San Nicolás: El Paraná alcanzó su mayor altura de 2026 y anticipan nuevas crecidas

San Nicolás

El río Paraná llegó este jueves a los 2,37 metros frente a San Nicolás y superó el máximo anual registrado en agosto. El escenario se da mientras los organismos oficiales prevén lluvias superiores a lo normal en sectores de la Cuenca del Plata y condiciones asociadas a El Niño.

El río Paraná alcanzó este jueves 8 de octubre los 2,37 metros en San Nicolás, según la medición de Prefectura Naval Argentina, y marcó así su mayor altura en lo que va de 2026. El registro supera los máximos de agosto y confirma una recuperación significativa después de los bajos niveles registrados durante el primer semestre.

El Paraná superó el máximo registrado en agosto Hasta la medición de este jueves, la mayor altura del año se había registrado el 19 de agosto, cuando el río llegó a los 2,35 metros frente a las costas nicoleñas. También había alcanzado los 2,34 metros los días 8 y 22 de ese mes.

Durante septiembre, en cambio, el nivel volvió a descender y llegó a ubicarse en 1,59 metros el día 22. A partir de entonces comenzó una nueva recuperación que se hizo más evidente durante los últimos días.

El 30 de septiembre el Paraná se encontraba en 2,05 metros y al día siguiente llegó a 2,19 metros. El 3 de octubre alcanzó los 2,26 metros, mientras que el miércoles 7 había registrado 2,20 metros. Con los 2,37 metros de este jueves, el incremento respecto de esa última medición fue de 17 centímetros.

De los 0,43 metros a los 2,37 metros en siete meses La evolución del río durante 2026 muestra una marcada diferencia entre el mínimo registrado durante marzo y la situación actual. El 17 de marzo, la escala hidrométrica de San Nicolás marcó apenas 0,43 metros, el registro más bajo del año.

Desde aquel piso hasta los 2,37 metros alcanzados este jueves existe una diferencia de 1,94 metros. El ascenso no fue constante: luego de una recuperación durante abril, el Paraná volvió a ubicarse cerca de 1,20 y 1,30 metros durante buena parte de junio.

Posteriormente, el nivel comenzó a crecer con mayor intensidad y superó los dos metros durante julio, hasta alcanzar los máximos de agosto. Tras una nueva baja en septiembre, el río retomó la tendencia ascendente y ahora alcanzó su mayor marca de todo 2026.

El Niño y las lluvias anticipan un escenario de nuevas crecidas La evolución del Paraná durante las próximas semanas estará vinculada, entre otros factores, a las precipitaciones que se registren en las distintas regiones de la Cuenca del Plata. Los organismos nacionales mantienen vigente un escenario asociado a una fase cálida del ENOS, conocida como El Niño.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, los pronósticos oficiales señalan una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en sectores de la región Pampeana Norte y la Mesopotamia, zonas que tienen influencia sobre el comportamiento de la cuenca.

El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió además sobre la posibilidad de lluvias abundantes en el Alto Paraná, con caudales que podrían ubicarse notoriamente por encima de lo normal y generar nuevas ondas de crecida hacia niveles de aguas medias altas y altas.

Para el tramo inferior del Paraná, donde se encuentra San Nicolás, el organismo proyectó una tendencia ascendente hacia aguas medias. Según el análisis, después del tránsito de la onda actual el río podría estabilizarse para posteriormente retomar un ascenso sostenido, dependiendo de las condiciones que se registren aguas arriba.