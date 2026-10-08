San Nicolás: Indagaron a Pedro Alcaraz, el último detenido de la causa que investiga una banda narco

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San Nicolás

Pedro Alcaraz se entregó tras permanecer prófugo desde septiembre y fue indagado por la fiscal Verónica Marcantonio. Quedó detenido.

08 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

08 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

Pedro Nicolás Alcaraz, quien permanecía prófugo desde el 11 de septiembre, se presentó ante la Justicia acompañado por su abogado y fue indagado en la UFI N° 1. Tras la audiencia quedó alojado en la Comisaría Tercera, mientras avanza la investigación que lo señala como presunto integrante de una organización dedicada al narcomenudeo. La investigación comenzó en noviembre del año, por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás.

Alcaraz se entregó tras permanecer prófugo desde septiembre Alcaraz se presentó el martes en la Fiscalía junto a su abogado particular, Guillermo Sánchez, y quedó a disposición de la Justicia. El hombre era buscado desde el 11 de septiembre, cuando su domicilio fue allanado en el marco del operativo denominado “Aeronáutico Blanco”.

La indagatoria estuvo a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI N° 1. Por el momento, no trascendió el contenido de la declaración debido a la reserva que mantienen los investigadores sobre distintos aspectos de la causa.

Luego de cumplir con la audiencia, Alcaraz fue trasladado y quedó alojado en dependencias de la Comisaría Tercera.

En la investigación también aparece vinculada Valeria Campiotti, pareja de Alcaraz, quien contaba con una orden de captura y se entregó días atrás. Ambos son señalados por los investigadores como presuntos responsables de tareas relacionadas con la distribución de estupefacientes y la administración de puntos de venta.

Qué secuestraron durante el operativo Aeronáutico Blanco La investigación comenzó en noviembre del año pasado a partir de información reunida por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás.

Con el avance de las tareas de vigilancia y el análisis de la información obtenida, los investigadores fueron estableciendo distintos roles dentro de la estructura que presuntamente se dedicaba al abastecimiento, distribución, recaudación, logística, ocultamiento y comercialización de drogas.

El operativo “Aeronáutico Blanco” incluyó 13 procedimientos en San Nicolás y otro en el aeródromo de Alvear. En ese lugar fue secuestrado un hidroavión experimental anfibio, cuya posible utilización para el traslado de droga forma parte de las líneas de investigación.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados más de dos kilos de cocaína, 1,8 kilos de marihuana, tres armas de fuego y distintos vehículos.

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Entre los rodados incautados había un Mercedes-Benz 250 equipado con balizas y sirenas. Según la hipótesis de los investigadores, ese vehículo habría sido utilizado para intentar eludir controles.

Quiénes están involucrados en la investigación por narcomenudeo Con la detención de Alcaraz, los investigadores consideran que quedaron detenidos los principales integrantes de la organización que investigan desde el año pasado. En total, son 12 las personas mencionadas en la instrucción y, de acuerdo con la pesquisa, cada una habría cumplido una función determinada.

Maximiliano Cafiero, de 29 años, es señalado como presunto líder y proveedor. Julio Chamorro, de 52 años, también permanece detenido y ambos se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 3.

En el caso de Elías Rivero, la unidad carcelaria informó la existencia de cupo y estaba previsto su traslado a la UP3. Facundo Stelmaszczuk fue excarcelado, aunque continúa sujeto al proceso judicial.

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Las cinco mujeres involucradas, entre ellas Campiotti, permanecen detenidas en Villa Ramallo.

De acuerdo con la investigación, Alcaraz y Campiotti habrían tenido a su cargo la recepción y distribución de droga y la administración de distintos puntos de venta. Gustavo Cafiero, padre de Maximiliano, aparece señalado como presunto administrador y recaudador, mientras que Stelmaszczuk habría cumplido funciones vinculadas con la logística y María Celeste Sisuela con el ocultamiento.

En el nivel de comercialización, la causa menciona a Nerea Alcaraz, Érika García, Itatí Guerreño, Wanda Caro, Julio Chamorro y Elías Rivero, todos investigados por su presunta participación en la estructura.