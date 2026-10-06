San Nicolás: Luana Ouakim jugará el Mundial U17 de Handball en Marruecos con la Selección

San Nicolás

La jugadora de Regatas San Nicolás fue incluida en la lista definitiva de 16 integrantes del seleccionado argentino que disputará el Mundial de Cadetes en Agadir. El equipo nacional debutará el viernes 16 de octubre frente a Suiza y luego enfrentará a Rusia y Egipto.

La ciudad de San Nicolás tendrá una representante en una de las competencias más importantes del calendario internacional juvenil de handball. Luana Ouakim, jugadora del club Regatas y surgida del ámbito de la Asociación de Balonmano del Norte de Buenos Aires (AsBalNor), fue confirmada entre las 16 integrantes de la Selección argentina U17 que participarán del Mundial de Cadetes en Marruecos.

La convocatoria representa un nuevo paso en la trayectoria deportiva de la joven nicoleña, que viene formando parte de los procesos de selección y tuvo una actuación destacada con el combinado de AsBalNor en el último Campeonato Argentino de Cadetes disputado en Mendoza.

Luana Ouakim fue confirmada entre las 16 jugadoras argentinas El cuerpo técnico de la Selección argentina U17 dio a conocer la lista definitiva para la competencia mundialista que tendrá como escenario la ciudad de Agadir, Marruecos. Entre las elegidas aparece Ouakim, quien tendrá la oportunidad de vestir nuevamente la camiseta nacional en un torneo de máxima exigencia para la categoría.

La presencia de una jugadora de Regatas en la nómina vuelve a poner en escena el trabajo que se desarrolla en el handball nicoleño y regional, donde los clubes y las asociaciones cumplen un papel importante en la formación de deportistas que luego tienen la posibilidad de acceder a los seleccionados nacionales.

Para Ouakim, la convocatoria es además la continuidad de un proceso que tuvo uno de sus momentos destacados en el Campeonato Argentino de Cadetes que se disputó en Mendoza. Allí representó a AsBalNor y tuvo una actuación que le permitió seguir siendo considerada dentro del proceso de la Selección argentina.

La competencia internacional será, por lo tanto, una nueva experiencia para la nicoleña, esta vez frente a seleccionados de distintos países y en un torneo que reunirá a las principales potencias juveniles de la disciplina.

Argentina integrará el Grupo D del Mundial de Marruecos El seleccionado argentino quedó ubicado en el Grupo D del Mundial U17 junto a Egipto, Suiza y Rusia. La zona tendrá tres partidos durante la primera etapa y será el primer desafío para las Cadetas en territorio marroquí.

El debut está previsto para el viernes 16 de octubre frente a Suiza, desde las 8:45 de la mañana, hora argentina. Dos días después, el domingo 18, el equipo nacional volverá a presentarse ante Rusia, también a las 8:45.

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La fase de grupos se cerrará el martes 20 de octubre, cuando Argentina se mida con Egipto desde las 13:15, siempre según el horario de nuestro país.

Los encuentros permitirán medir el nivel del seleccionado argentino ante diferentes estilos de juego y serán determinantes para definir su continuidad en el torneo. Para las jugadoras, además, significarán la posibilidad de sumar experiencia internacional en una competencia que reúne a representantes de distintos continentes.

Una experiencia internacional para el handball de San Nicolás La participación de Luana Ouakim en el Mundial U17 también constituye una noticia relevante para el handball de San Nicolás. La jugadora de Regatas será una de las representantes de la ciudad en una competencia internacional y llevará consigo el recorrido realizado en las categorías formativas locales y regionales.

El desarrollo de los seleccionados de AsBalNor ha permitido en los últimos años que jóvenes de distintos clubes de la región tengan competencia de alto nivel y puedan mostrarse ante los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales. El paso de Ouakim por el Argentino de Cadetes en Mendoza fue parte de ese camino.

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Ahora, la jugadora nicoleña tendrá por delante un desafío de otra dimensión. Marruecos será el escenario de un torneo en el que cada partido exigirá concentración y preparación, con rivales que llegan después de atravesar sus propios procesos clasificatorios y formativos.

Para Regatas San Nicolás y para el handball local, la convocatoria representa también el reconocimiento al trabajo realizado en las divisiones inferiores. La presencia de una jugadora del club en una Selección argentina que competirá en un Mundial U17 constituye un nuevo antecedente para la disciplina en la ciudad.