Octubre Rosa: San Nicolás tendrá una amplia agenda de actividades para prevenir el cáncer de mama

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San Nicolás

Organizaciones de San Nicolás prepararon encuentros, una caminata solidaria y actividades de concientización durante octubre para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

San Nicolás tendrá durante octubre una variada agenda de actividades en el marco de Octubre Rosa, con propuestas impulsadas por organizaciones de la ciudad para promover la prevención, la detección temprana y el acceso a controles vinculados al cáncer de mama. Habrá charlas, una caminata solidaria, actividades comunitarias y campañas de concientización.

Actividades de Octubre Rosa en San Nicolás El viernes 16 de octubre, en el ITEC, se realizará el primer encuentro denominado “Cáncer y comunidad, una responsabilidad compartida”, organizado por “Lazos que nos unen contra el cáncer”.

La jornada contará con la participación de especialistas de distintas disciplinas vinculadas con la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Entre los disertantes estarán el oncólogo y presidente de la Asociación de Cancerología, doctor Mario Bruno; la abogada Adriana Zunino; el mastólogo Gustavo Garnica; la odontóloga Paola Enrico y la licenciada en Nutrición Patricia González.

La propuesta busca generar un espacio de información y reflexión sobre el cáncer y el rol que pueden asumir la comunidad, las instituciones y los profesionales de la salud en materia de prevención y acompañamiento.

Al día siguiente, sábado 17 de octubre, el Eco Parque de San Nicolás será escenario de la segunda edición de la caminata solidaria Desafío Rosa, una iniciativa de la Asociación Civil Desafío Rosa San Nicolás.

La actividad será abierta, gratuita e inclusiva y tendrá como objetivo reunir a pacientes, sobrevivientes, familiares, profesionales de la salud, instituciones y vecinos en una jornada dedicada al cuidado integral.

La caminata de tres kilómetros será el eje central de la jornada. La acreditación, entrega de remeras y sorteos comenzarán a las 13, mientras que el inicio de la caminata está previsto para las 17:30.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma Planers.

Desafío Rosa tendrá una caminata solidaria de 3 kilómetros Además de la caminata, esta segunda edición incorporará las denominadas Estaciones de Bienestar, espacios con distintas propuestas orientadas a promover la relajación, la conexión y el cuidado personal.

El dinero recaudado durante la actividad tendrá como destino el Servicio de Oncología del Hospital San Felipe, fortaleciendo así el carácter solidario de la iniciativa.

La organización plantea la jornada como un encuentro comunitario alrededor de la prevención y la detección temprana, dos aspectos considerados fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento frente al cáncer de mama.

También habrá participación de Latidos Rosa, otra de las organizaciones que durante octubre desarrolla diferentes acciones de concientización. Su evento principal será el miércoles 28 de octubre en el Teatro, con la participación de integrantes de distintas disciplinas y propuestas relacionadas con la vida saludable, la actividad física y el bienestar emocional.

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La agenda de Latidos Rosa comenzó incluso antes de esa fecha. El 9 de octubre, integrantes de la organización fueron invitadas por la Facultad de Veterinaria de Casilda para participar de una actividad destinada a recolectar mechones de cabello que posteriormente serán utilizados para la confección de pelucas.

El 17 de octubre tendrán además un stand durante la jornada de Desafío Rosa. El 22, alumnos del Colegio de la Ciudad visitarán el taller de la organización, mientras que el 23 voluntarias viajarán a Baradero para participar de otra actividad a la que fueron convocadas.

LALCEC San Nicolás realiza mamografías gratuitas durante todo el año Más allá de las actividades especiales de octubre, desde LALCEC San Nicolás remarcan que la prevención debe sostenerse durante todo el año. La institución, ubicada en Mitre 339, ofrece mamografías gratuitas para personas de bajos recursos o que no cuentan con obra social.

La entidad realiza alrededor de 40 mamografías por mes y solicita únicamente una colaboración para afrontar los costos de insumos y mantenimiento. Para solicitar un turno, los interesados pueden comunicarse al 4422207.

Desde la institución destacan la importancia de mantener los controles y acceder a estudios que permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas. LALCEC San Nicolás también cuenta con consultorios y servicio de psicología, con atención gratuita destinada a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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La organización trabaja desde 1963 en la prevención de diferentes tipos de cáncer y sostiene su actividad mediante aportes y donaciones de particulares, empresas y organismos.

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales problemas oncológicos en Argentina. De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN), se registran en el país más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, una cifra que representa cerca del 17% del total de diagnósticos de cáncer.

La detección temprana resulta determinante. Los datos disponibles muestran una supervivencia cercana al 90% cuando la enfermedad es diagnosticada en etapas iniciales, mientras que en casos avanzados las posibilidades disminuyen considerablemente.

Por ese motivo, las organizaciones que participan de Octubre Rosa buscan que las campañas no se reduzcan a una fecha puntual, sino que sirvan para acercar información, facilitar el acceso a controles y promover hábitos de prevención durante todo el año.