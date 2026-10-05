San Nicolás: El Festival de Jazz cerró con la presentación de Mat Alba en Villa Rocca
El Festival de Jazz de San Nicolás concluyó este domingo con la presentación de Mat Alba en Villa Rocca, en una jornada marcada por la música y la diversidad de géneros.
El Festival de Jazz de San Nicolás llegó este domingo a su segunda y última jornada con la presentación de Mat Alba en Villa Rocca. El músico oriundo de Tigre desplegó su propuesta artística, que combina jazz y otros géneros, y cerró una nueva edición del encuentro musical en la ciudad.
Mat Alba cerró el Festival de Jazz en Villa Rocca
La presentación de Mat Alba fue el cierre de la segunda jornada del Festival de Jazz de San Nicolás, que tuvo como escenario a Villa Rocca. El artista de 25 años llegó a la ciudad con una propuesta musical caracterizada por la combinación de diferentes estilos y recursos.
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Alba comenzó a desarrollar su repertorio en 2018, cuando publicó sus primeros singles, entre ellos “Little Prince” y “Let Things Flow”. Con el paso de los años, su música incorporó canciones en castellano y una búsqueda artística vinculada con diferentes culturas y tradiciones musicales.
La propuesta musical de Mat Alba combina varios géneros
El músico construye canciones híbridas y emotivas en las que confluyen influencias del pop, la bossa nova, el candombe, la samba, el hip hop y el tango. Esa diversidad también se refleja en la manera en que aborda sus presentaciones en vivo.
Para interpretar sus canciones, Alba combina bajo acústico, guitarra criolla, beatbox y percusión corporal. La utilización de distintos instrumentos y recursos vocales forma parte de una propuesta que busca integrar sonidos y estilos de diferentes procedencias.
Aunque sus primeras composiciones fueron en inglés, con el tiempo incorporó el castellano a sus letras y títulos de manera natural. Esa evolución acompañó el crecimiento de un proyecto artístico que también incorpora elementos de distintas culturas.
El antecedente de Mat Alba como telonero de Paul McCartney
Uno de los momentos más destacados de la trayectoria de Mat Alba ocurrió en 2024, cuando fue elegido como telonero de Paul McCartney durante uno de los conciertos que el músico británico ofreció en el Estadio Monumental de River Plate.
El recorrido de Alba también incluye presentaciones en escenarios nacionales e internacionales, entre ellas una actuación en Florida, Estados Unidos. En los últimos años publicó dos EP, varios singles y un álbum, además de distintos videoclips.
Su carrera también le permitió compartir proyectos, escenarios y colaboraciones con artistas como Nico Sorín, La Grande, Lula Bertoldi, Tweety González y Hernán Jacinto.
Con su presentación en Villa Rocca, Mat Alba puso el cierre musical a la segunda y última jornada del Festival de Jazz de San Nicolás, una propuesta que reunió diferentes expresiones y estilos vinculados con la música.