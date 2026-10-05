> San Nicolás: El Dibu Martínez visitó el Turismo Carretera, recibió un casco y desafió a Scaloni

San Nicolás

El arquero de la Selección acompañó a su hermano Alejandro en el TC Pista, recibió un casco argentino y retó a Scaloni a una carrera.

Emiliano “Dibu” Martínez aprovechó su paso por Argentina para acercarse este domingo al autódromo de San Nicolás, donde se disputó una nueva fecha del Turismo Carretera y TC Pista. El arquero de la Selección acompañó a su hermano Alejandro, piloto de la categoría, y recibió un particular regalo de la ACTC.

Dibu Martínez acompañó a su hermano en el TC Pista El campeón del mundo llegó a San Nicolás apenas unas horas después de haber sido titular en la goleada 7-0 de la Selección Argentina frente a Burkina Faso, disputada en el estadio Monumental.

Lejos de las canchas y de la rutina del fútbol, Martínez se hizo presente en el autódromo nicoleño para acompañar a su hermano Alejandro, quien compite en el TC Pista. La visita también le permitió disfrutar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el automovilismo.

Durante su estadía, el arquero recibió de parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) un casco personalizado con los colores de la bandera argentina, un obsequio especialmente preparado para la ocasión.

“Está bueno y es algo diferente. Salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá”, expresó el arquero, que aprovechó la jornada para meterse de lleno en el ambiente de los fierros.

El particular consejo del Dibu para su hermano Alejandro La presencia de Martínez también dejó algunas declaraciones vinculadas con su hermano y la competencia. El arquero contó cuál es el consejo que suele darle a Alejandro antes de cada carrera.

“A Ale siempre le digo: ‘Acelerá y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, comentó entre risas.

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El Dibu se mostró distendido durante su visita al circuito y dejó en claro que su presencia tenía como principal objetivo acompañar a Alejandro y disfrutar del automovilismo, una actividad que comparte desde hace tiempo con su familia.

La jornada en San Nicolás se produjo, además, en un fin de semana especial para el deporte argentino, con la actividad del TC y la presencia de una de las figuras más reconocidas de la Selección.

El desafío del Dibu Martínez a Lionel Scaloni La visita también tuvo un inesperado vínculo con Lionel Scaloni. Días atrás, el entrenador de la Selección Argentina había recibido en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a una delegación vinculada con la ACTC y había conocido a Juan Antonio De Benedictis, histórico piloto del Turismo Carretera y uno de sus ídolos de la infancia.

Durante ese encuentro, Scaloni manifestó su interés por subirse alguna vez a un auto de Turismo Carretera. La noticia llegó rápidamente a San Nicolás y el Dibu no dejó pasar la oportunidad para lanzar un desafío.

Consultado sobre la posibilidad de que el entrenador se subiera a un TC, Martínez respondió con una sonrisa: “Le corro a Scaloni, quiero el Camaro”, en referencia al Chevrolet Camaro con el que compite su hermano Alejandro.