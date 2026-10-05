San Nicolás: El Dibu Martínez visitó el Turismo Carretera, recibió un casco y desafió a Scaloni
El arquero de la Selección acompañó a su hermano Alejandro en el TC Pista, recibió un casco argentino y retó a Scaloni a una carrera.
Emiliano “Dibu” Martínez aprovechó su paso por Argentina para acercarse este domingo al autódromo de San Nicolás, donde se disputó una nueva fecha del Turismo Carretera y TC Pista. El arquero de la Selección acompañó a su hermano Alejandro, piloto de la categoría, y recibió un particular regalo de la ACTC.
Dibu Martínez acompañó a su hermano en el TC Pista
El campeón del mundo llegó a San Nicolás apenas unas horas después de haber sido titular en la goleada 7-0 de la Selección Argentina frente a Burkina Faso, disputada en el estadio Monumental.
Las mas leidas de San Nicolás
San Nicolás: Gianfranco Carabajal sigue en terapia intensiva tras la explosión en una planta de Puerto General San Martín
Alerta amarilla en San Nicolás: pronostican tormentas fuertes, granizo y hasta 50 milímetros
San Nicolás: Una enorme tortuga de laguna sorprendió por su tamaño en el EcoParque
San Nicolás: El Paraná volvió a superar los 2 metros y crece la preocupación aguas arriba
San Nicolás: Vercelli aumentó el boleto de colectivo, cuánto cuesta viajar desde este jueves
Lejos de las canchas y de la rutina del fútbol, Martínez se hizo presente en el autódromo nicoleño para acompañar a su hermano Alejandro, quien compite en el TC Pista. La visita también le permitió disfrutar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el automovilismo.
Durante su estadía, el arquero recibió de parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) un casco personalizado con los colores de la bandera argentina, un obsequio especialmente preparado para la ocasión.
“Está bueno y es algo diferente. Salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá”, expresó el arquero, que aprovechó la jornada para meterse de lleno en el ambiente de los fierros.
El particular consejo del Dibu para su hermano Alejandro
La presencia de Martínez también dejó algunas declaraciones vinculadas con su hermano y la competencia. El arquero contó cuál es el consejo que suele darle a Alejandro antes de cada carrera.
“A Ale siempre le digo: ‘Acelerá y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, comentó entre risas.
El Dibu se mostró distendido durante su visita al circuito y dejó en claro que su presencia tenía como principal objetivo acompañar a Alejandro y disfrutar del automovilismo, una actividad que comparte desde hace tiempo con su familia.
La jornada en San Nicolás se produjo, además, en un fin de semana especial para el deporte argentino, con la actividad del TC y la presencia de una de las figuras más reconocidas de la Selección.
El desafío del Dibu Martínez a Lionel Scaloni
La visita también tuvo un inesperado vínculo con Lionel Scaloni. Días atrás, el entrenador de la Selección Argentina había recibido en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a una delegación vinculada con la ACTC y había conocido a Juan Antonio De Benedictis, histórico piloto del Turismo Carretera y uno de sus ídolos de la infancia.
Durante ese encuentro, Scaloni manifestó su interés por subirse alguna vez a un auto de Turismo Carretera. La noticia llegó rápidamente a San Nicolás y el Dibu no dejó pasar la oportunidad para lanzar un desafío.
Consultado sobre la posibilidad de que el entrenador se subiera a un TC, Martínez respondió con una sonrisa: “Le corro a Scaloni, quiero el Camaro”, en referencia al Chevrolet Camaro con el que compite su hermano Alejandro.
Después de su domingo entre motores y carreras en San Nicolás, el arquero volverá a concentrarse en la Selección Argentina. Este martes, desde las 20, el equipo enfrentará a Benín en el Monumental, en un partido marcado por la despedida de Lionel Messi de la camiseta argentina.