> Octubre Rosa: Pergamino vuelve a poner la prevención en el centro

Pergamino

Con el cáncer de mama como eje, el mes rosa invita a hablar de prevención, controles y acompañamiento. En Pergamino, la Fundación Onco Salud y Corazones en Acción preparan una jornada para el domingo 18 de octubre en el Parque Belgrano.

Cada octubre, el mundo se tiñe de rosa para recordar la importancia de prevenir, informarse y detectar tempranamente el cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Concientización sobre esta enfermedad y, alrededor de esa fecha, se multiplican las campañas destinadas a generar conciencia y promover los controles.

En Pergamino, ese mensaje también tiene su propia historia y sus protagonistas. La Fundación Onco Salud y la ONG Corazones en Acción trabajan durante todo el año para acompañar, informar y generar herramientas que permitan atravesar la enfermedad con una mirada integral.

La médica especialista en Oncología e integrante de la Fundación Onco Salud, Marcela Polizzi, remarcó que la concientización constituye una de las herramientas fundamentales: “Nosotros siempre impulsamos campañas y trabajamos en pos de concientizar. Creo que es la mejor prevención”.

El avance de la medicina también permitió modificar la mirada sobre el cáncer. Según explicó Polizzi, los tratamientos se fueron especializando y hoy existen terapias dirigidas de acuerdo con las características de cada tumor. “Hay tantos avances y la oncología se va especializando cada vez más y los tratamientos son dirigidos hacia el tipo de tumor y el gen que tiene ese tumor en esa paciente”, señaló.

En ese camino, la detección temprana continúa siendo fundamental. “Cuanto antes detectes, mayores posibilidades de curabilidad tiene la patología”, sostuvo.

Jornada del domingo 18 En este marco, el domingo 18 de octubre tendrá lugar una jornada especial en el Parque Belgrano. La propuesta comenzará a las 16:00 y será organizada conjuntamente por la Fundación Onco Salud y las integrantes de Corazones en Acción.

La fecha coincide con el Día de la Madre y fue elegida para ofrecer una alternativa diferente durante esa jornada. La intención es que sea un encuentro para compartir, recorrer, informarse y también disfrutar.

“Vamos a estar en el Parque Belgrano con las chicas de Corazones en Acción. La idea es hacer algo entretenido, que no sea aburrido y que pasen un lindo domingo”, explicó Polizzi.

La tarde finalizará con una clase abierta de zumba a cargo de Damián Argañarás, pensada como cierre recreativo de una jornada que tendrá a la prevención y la información como protagonistas.

Pero la propuesta no será una charla tradicional. La organización pensó distintos espacios o estaciones para abordar diferentes aspectos vinculados con el cáncer y con la calidad de vida durante los tratamientos.

Habrá un espacio dedicado a la nutrición, otro relacionado con la imagen, masajes gratuitos y un espacio destinado a la sexualidad.

La intención es abordar cuestiones que forman parte de la vida de una persona durante y después de un tratamiento, pero que muchas veces quedan relegadas o son difíciles de conversar.

“Si proponemos una charla en otro lado, por ahí da un poco más de vergüenza. Me parece que es descontracturado”, explicó Polizzi sobre la decisión de llevar estos contenidos a un espacio abierto y cotidiano como el Parque Belgrano.

La actividad no se suspenderá por mal tiempo. En caso de condiciones climáticas desfavorables, las propuestas se trasladarán al Salón de la Juventud, ubicado en el mismo predio.

Detectar a tiempo es fundamental. — DOCTORA YEUS Sacarle miedo a una palabra Uno de los objetivos centrales de la jornada será hablar del cáncer sin eufemismos y contribuir a disminuir los temores que todavía genera la enfermedad.

“Yo entiendo que es una palabra que ya cuando la nombrás da un escozor. Pero si no la nombrás, y el negarla no significa que podamos tener un diagnóstico el día mañana. Entonces, en realidad, si tomamos conciencia y prevenimos, estaría bueno”, reflexionó la oncóloga.

Para Polizzi, también hubo un cambio en la manera en que la sociedad se relaciona con la enfermedad. La experiencia de familiares, amigos y personas cercanas hizo que el cáncer dejara de sentirse como algo completamente ajeno.

“Yo creo que la gente le sacó un poquito el miedo”, afirmó. Y destacó que, frente a una enfermedad que puede atravesar directa o indirectamente a muchas familias, resulta fundamental fortalecer las redes de acompañamiento.

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En ese sentido, la Fundación Onco Salud sostiene una mirada interdisciplinaria. El equipo está integrado por distintos profesionales, entre ellos nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos y especialistas que trabajan para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan una enfermedad oncológica.

“Si tu vida se ve afectada por una patología, hay que mejorar esa calidad de vida para darle batalla”, sintetizó Polizzi.

Corazones en Acción La jornada del 18 también permitirá visibilizar la tarea que desde hace años desarrolla Corazones en Acción, una organización que confecciona pelucas solidarias para pacientes oncológicos y personas con alopecia.

Las pelucas se realizan con cabello natural donado y luego son entregadas de manera solidaria. Las integrantes de la ONG se capacitaron para confeccionarlas y, a su vez, formaron a nuevas voluntarias que colaboran con esta tarea.

Durante la jornada habrá integrantes de Corazones en Acción inscribiendo a quienes quieran participar de la Carrera Rosa y también recibiendo donaciones de cabello.

Polizzi destacó especialmente el trabajo de las voluntarias: “Nosotros por eso creemos que las chicas de Corazones en Acción son, me saco el sombrero”.

La organización funciona en un espacio cedido por el Municipio en la Terminal de Ómnibus. Además de cabello, necesita distintos materiales y recursos para sostener la confección de las pelucas.

La Carrera Rosa ya tiene fecha La otra gran iniciativa que atraviesa el Octubre Rosa en Pergamino es la Carrera Rosa, que este año se realizará el 1º de noviembre en el Parque Belgrano.

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Las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse también durante la jornada del domingo 18. La propuesta contempla una prueba competitiva y una alternativa recreativa de tres kilómetros.

Más allá de la actividad física, la inscripción representa una forma concreta de colaborar con las instituciones que trabajan durante todo el año. “Es una vez. Para donar, y está bueno”, explicó Polizzi al referirse al aporte que supone participar.

El 31 de octubre, además, está prevista la entrega de kits en el Parque Belgrano, donde quienes todavía quieran sumarse podrán hacerlo.

Una red que sostiene más allá de octubre Detrás del color rosa, de las carreras y de las campañas existe un trabajo que continúa durante todo el año. La Fundación Onco Salud acompaña a pacientes desde una perspectiva integral, mientras Corazones en Acción transforma donaciones y horas de trabajo voluntario en pelucas para quienes las necesitan.

Polizzi puso el acento precisamente en aquello que muchas veces no se ve: “Hay cosas en las fundaciones que no se ven. El trabajo por detrás a veces no se ve”.

Y allí aparece el sentido más profundo de estas iniciativas: construir una red que acompañe al paciente y también a su entorno.

“Para mí es muy importante que todos trabajemos en pos de ayudarnos”, afirmó la especialista.