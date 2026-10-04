Salud mental: la Plaza Merced será escenario de un encuentro para abordar la problemática

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Pergamino

En el marco de la Semana de la Salud Mental, el próximo jueves a las 19:30 se realizará un encuentro abierto en Plaza Merced. La propuesta busca reunir a instituciones, profesionales, familias, jóvenes, organizaciones y vecinos para visibilizar una problemática que atraviesa a toda la comunidad.

Hablar de salud mental también implica hablar de comunidad. De vínculos, de escucha, de acompañamiento y de la posibilidad de tender una mano cuando alguien atraviesa una situación de sufrimiento. Bajo esa mirada, el próximo jueves, a las 19:30, la Plaza Merced será escenario de un encuentro abierto a toda la comunidad, en el marco de la Semana de la Salud Mental.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Civil Granja San Camilo Pergamino y busca generar un espacio público para poner en conversación una problemática que atraviesa a la sociedad y que también tiene su expresión en la ciudad: la salud mental y las situaciones vinculadas a los consumos problemáticos, con especial atención en niños, adolescentes y jóvenes.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Experiencias vividas, escuchadas: voces reales, cambio real” y contará con la participación de representantes de diferentes sectores, además de artistas locales. La convocatoria está dirigida a instituciones, profesionales, docentes, trabajadores, familias, organizaciones sociales, espacios religiosos, referentes del deporte y la cultura y a todos los vecinos que quieran acercarse.

Una problemática que necesita de todos Juanito Cabrera, director de la Granja San Camilo, explicó que la propuesta nació a partir de la necesidad de ampliar el alcance de las actividades que habitualmente realizan quienes trabajan en esta temática.

“Todos los años se hace acá en Pergamino y participamos algunas instituciones que trabajamos en esta problemática de adicciones, tanto salud mental, Padre Gali, distintos dispositivos territoriales, nos juntamos para hacer memoria, compartir reflexiones”, señaló.

Sin embargo, este año la intención fue dar un paso más y convocar no solamente a quienes trabajan específicamente en salud mental o consumos problemáticos, sino a toda la comunidad.

“El tema de este año surgió desde la Granja, de visibilizar esta problemática, y no encontrarnos los que trabajamos en la temática tanto de las adicciones como de la salud mental, sino que podamos encontrarnos todos, porque esta problemática nos atraviesa a todos y necesitamos de todos”, sostuvo Cabrera.

La idea parte de comprender que no existe un único ámbito desde el cual pueda abordarse una situación de estas características. Muchas veces, antes de llegar a un centro de salud o a la Justicia, una familia busca respuestas en la escuela, recurre a docentes o directivos o intenta encontrar contención dentro de su propio entorno.

“Esta problemática nos interpela a todos como sociedad. Acá no es una cuestión de echar culpas o a quién le compete la responsabilidad, sino entender que tenemos una problemática que va creciendo, que nos atraviesa a todos, y que debemos entre todos interactuar y acompañarnos”, afirmó el director de la Granja.

La Plaza Merced como punto de encuentro La elección de Plaza Merced no es casual. La organización buscó un espacio emblemático de la ciudad para sacar la conversación de los ámbitos específicos y acercarla a la comunidad.

“En este acto del 8, nosotros lo vamos a celebrar en Pergamino, hemos elegido la Plaza Merced como punto icónico de la ciudad, es un lugar emblema, para juntarnos y poder compartir algunas reflexiones”, explicó Cabrera.

Durante la jornada se escucharán distintas voces. La organización convocó a representantes de la Justicia y de la Defensoría, así como a un representante del área de Educación. También participará una psicóloga y se incorporarán testimonios vinculados con experiencias personales y familiares.

Entre las personas invitadas se encuentra la mamá de un joven que atravesó una situación de enorme sufrimiento y murió por suicidio, quien compartirá su experiencia y la preocupación que genera en una familia una realidad de estas características.

Además, jóvenes que actualmente realizan tratamiento en la Granja San Camilo vienen trabajando en la elaboración de un escrito que será compartido durante el encuentro. Su participación busca incorporar también la mirada y la voz de quienes atraviesan procesos de recuperación.

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Escuchar para comprender y acompañar Uno de los ejes de la convocatoria es precisamente la escucha. Poner en palabras experiencias que muchas veces permanecen en silencio puede ayudar a comprender que detrás de cada situación hay una persona, una familia y una historia.

Desde la Granja San Camilo remarcan que la salud mental no es un problema que afecta solamente a determinados grupos. Forma parte de la salud integral y puede atravesar a cualquier persona a lo largo de su vida.

Por eso, la carta abierta difundida por la institución plantea la necesidad de involucrar a la familia, la escuela, la educación, el deporte, la cultura, las organizaciones sociales, las instituciones religiosas, los equipos de salud, la Justicia y todos aquellos espacios que forman parte de la vida cotidiana.

Cada uno puede tener un papel en la prevención, en la detección de situaciones que requieren atención y, especialmente, en el acompañamiento.

La convocatoria tampoco busca señalar culpables. “La problemática no es de quien lo padece solamente, sino que nos interpela como familia, nos interpela como Estado, nos interpela como instituciones, nos interpela a todos, y que nadie está exento de estas problemáticas”, expresó Cabrera.

No ser espectadores El mensaje que la Granja San Camilo pretende transmitir también apunta a cambiar la mirada frente a estas situaciones. En lugar de limitarse a observar cómo crecen determinadas problemáticas o reaccionar frente a una noticia, la propuesta invita a involucrarse.

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“En vez de estar lamentándonos, en vez de estar escandalizados de cómo las problemáticas van creciendo, cómo los jóvenes van quitándose la vida, más que escandalizarnos y mirar las redes sociales o mirar el celular y ver las noticias, los convocamos y los invitamos a que sean parte también de poder contener, acompañar y cuidar la vida de los más cercanos”, planteó Cabrera.

En ese sentido, el encuentro pretende ser un punto de partida para fortalecer redes y generar nuevas conversaciones. Porque acompañar también significa estar atentos, generar espacios de confianza, escuchar sin prejuicios y comprender que pedir ayuda no debe convertirse en motivo de vergüenza.

Arte, esperanza y compromiso La jornada tendrá además la participación de artistas locales, porque la propuesta busca que el encuentro pueda transmitir un mensaje de vida, esperanza y compromiso también a través de la música y el arte.

La intención es que Plaza Merced se convierta durante esa tarde en un espacio de expresión, reflexión y pertenencia.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre, pero la actividad del jueves 8 busca que la reflexión no quede limitada a una fecha del calendario. La intención es abrir una conversación que continúe más allá de esa jornada y que permita pensar colectivamente cómo cuidar la salud mental y cómo acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.