San Nicolás abrió nuevas inscripciones al Programa de Prácticas Laborales para estudiantes

San Nicolás

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de septiembre y está dirigida a alumnos del último año de escuelas secundarias públicas y privadas.

El Municipio de San Nicolás, junto con la Federación de Comercio e Industria, puso en marcha una nueva convocatoria del Programa de Prácticas Laborales, destinado a estudiantes que se encuentran cursando el último año de escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad.

El período de inscripción se extenderá del 7 al 18 de septiembre y los interesados deberán completar el trámite de manera online, a través de la plataforma oficial habilitada para el programa.

Prácticas laborales para estudiantes de San Nicolás La iniciativa tiene como objetivo generar un primer acercamiento de los jóvenes al ámbito laboral y brindarles herramientas que puedan ser útiles tanto para su futuro académico como para su inserción profesional.

El programa tendrá una duración total de tres meses y contempla una instancia inicial de preparación antes del comienzo de las actividades en empresas y comercios de San Nicolás.

En una primera etapa, los estudiantes participarán de dos charlas-talleres informativas, pensadas para brindarles conocimientos y pautas vinculadas con la experiencia que posteriormente desarrollarán en los establecimientos participantes.

Cómo serán las prácticas en empresas y comercios Una vez finalizada la etapa introductoria, comenzarán las prácticas propiamente dichas. Los alumnos concurrirán dos veces por semana, durante tres horas por jornada, a empresas y comercios de la ciudad.

Además de conocer de cerca la dinámica cotidiana de un espacio de trabajo, la propuesta apunta a fortalecer capacidades vinculadas con la responsabilidad, el trabajo en equipo, el cumplimiento de horarios y el respeto de pautas laborales.

De esta manera, el programa busca ofrecer a los estudiantes una experiencia concreta que les permita conocer distintas realidades del ámbito laboral antes de finalizar sus estudios secundarios.

Dónde inscribirse al Programa de Prácticas Laborales Los estudiantes interesados en participar deberán realizar la inscripción exclusivamente de manera online, mediante la plataforma oficial del Programa de Prácticas Laborales.

El trámite se encuentra disponible desde el 7 de septiembre y podrá completarse hasta el 18 de septiembre. El sitio habilitado por el Municipio concentra el proceso de postulación para los alumnos que quieran acceder a una de las experiencias de prácticas.

La convocatoria representa una nueva edición de una propuesta que la Municipalidad de San Nicolás y la Federación de Comercio e Industria vienen desarrollando durante los últimos años.