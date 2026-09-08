San Pedro: hockey, la Selección Sub 16 de la AHO fue subcampeona y logró el ascenso

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La Selección Sub 16 de la Asociación del Oeste tuvo una destacada actuación, terminó invicta y consiguió el ascenso. Seis sampedrinas integraron el plantel.

La campaña reunió las destacadas actuaciones de las jugadoras de la ciudad de San Pedro pertenecientes a Náutico, la Selección Sub 16 de la Asociación del Oeste cerró un gran Campeonato Argentino de Selecciones al quedarse con el segundo puesto y conseguir el ascenso de categoría. El equipo igualó 1 a 1 ante la Asociación Chaqueña en la final y cayó 5 a 4 en los tiros de shoot-outs.

La AHO terminó invicta y consiguió el ascenso El combinado de la Asociación del Oeste completó una campaña sobresaliente durante el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16. A lo largo de la competencia logró mantenerse invicto y llegó al encuentro decisivo con la posibilidad de quedarse con el título.

En la final, disputada en esta ciudad, la AHO empató 1 a 1 frente a la Asociación Chaqueña. El encuentro tuvo un desarrollo parejo y, al no poder quebrarse la igualdad durante el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los tiros de shoot-outs.

Seis jugadoras de Náutico San Pedro fueron protagonistas El plantel de la Selección de la Asociación del Oeste contó con una importante presencia sampedrina. Seis jugadoras de Náutico San Pedro formaron parte del equipo que alcanzó el subcampeonato y obtuvo el salto de categoría.

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Las representantes del club fueron Bernardita Cejas Duarte, Sara Podestá, Isabela Bian Alcorta, Faustina Franzoia, Jazmín Calabresi y Yazmín Moratone.

Derrota en los shoot-outs tras una final muy pareja La definición del campeonato se produjo desde los shoot-outs, una instancia que terminó favoreciendo a la Asociación Chaqueña por 5 a 4. Más allá de la derrota en la final, la Selección Sub 16 de la AHO completó un torneo de alto nivel y obtuvo un premio importante para el hockey de la región.