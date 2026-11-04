San Nicolás: la UTN homenajeará a dos estudiantes desaparecidos durante la dictadura

San Nicolás

La ceremonia se realizará este jueves 5 de noviembre y contará con el descubrimiento de las Baldosas de la Memoria en reconocimiento a Ricardo Corelli y Carlos Pérez.

La Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizará este jueves un homenaje a dos exestudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. El acto comenzará a las 17, en el playón de la institución, donde se descubrirán las Baldosas de la Memoria para mantener presentes sus historias.

Baldosas de la Memoria para recordar a dos estudiantes de la UTN El reconocimiento será para Ricardo Aníbal Corelli y Carlos Gerardo Pérez, quienes cursaron sus estudios de Ingeniería en la Facultad Regional San Nicolás y fueron desaparecidos durante la última dictadura militar.

La iniciativa busca recuperar sus trayectorias personales, académicas y laborales, además de incorporar un homenaje permanente dentro del ámbito universitario. La actividad se desarrollará en el marco del Día del Estudiante Tecnológico y estará abierta tanto a la comunidad educativa como a los vecinos que quieran participar.

La propuesta cuenta con la participación de la comunidad de la UTN San Nicolás y de la Mesa de la Memoria por la Justicia, que impulsan la recuperación de las historias de las víctimas del terrorismo de Estado.

Ricardo Aníbal Corelli: estudiante de Ingeniería y trabajador metalúrgico Ricardo Aníbal Corelli nació el 30 de agosto de 1946. Durante su juventud practicó rugby en el Club Somisa y, luego de cumplir con el servicio militar obligatorio, comenzó a estudiar Ingeniería en la UTN en 1967.

En paralelo con su formación universitaria, se desempeñaba como técnico metalúrgico en la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa). Su compromiso político comenzó durante el cuarto año de la carrera.

El 5 de septiembre de 1976, cuando tenía 30 años, fue secuestrado durante un operativo ilegal de detención. Desde entonces permanece desaparecido. Su historia forma parte de la memoria de la comunidad universitaria y de la ciudad de San Nicolás.

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Carlos Gerardo Pérez: de Pergamino a San Nicolás para estudiar Ingeniería Carlos Gerardo Pérez nació el 7 de febrero de 1955 y pasó su infancia y adolescencia en Pergamino, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Durante esa etapa participó en actividades de trabajo social en barrios humildes.

Posteriormente se trasladó a San Nicolás para continuar su formación académica en la carrera de Ingeniería de la UTN.

El 1 de noviembre de 1976 fue visto por última vez junto a su novia en una vivienda de San Nicolás. De acuerdo con la reconstrucción difundida por los organizadores del homenaje, ambos habrían sido detenidos por una patrulla en ese domicilio. Minutos después, la propiedad fue incendiada.

Durante décadas, su familia desconoció el destino de sus restos. Finalmente, en septiembre de 2009, su cuerpo fue identificado mediante estudios genéticos. Había sido enterrado como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda.