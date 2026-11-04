Ramallo: La oposición pidió a la Provincia que intervenga para sanear el predio del Girsu

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Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante advierte sobre los riesgos ambientales y sanitarios por la quema de residuos y reclama un plan de saneamiento definitivo.

La situación del predio donde funciona el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) de Ramallo volvió a instalarse en la agenda política local. Desde la oposición impulsaron un proyecto de resolución para solicitar la intervención urgente del Ministerio de Ambiente bonaerense, ante los problemas ambientales, sanitarios y de seguridad vial que genera la quema recurrente de residuos.

Reclaman recursos provinciales para sanear el predio del Girsu en Ramallo La iniciativa presentada en el Concejo Deliberante plantea la necesidad de que el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires disponga los recursos técnicos, operativos y financieros necesarios para atender la problemática del predio, en coordinación con el Departamento Ejecutivo municipal.

Entre los principales argumentos, los impulsores del proyecto advierten sobre las consecuencias de la quema recurrente de residuos, una situación que provoca densas columnas de humo y libera material particulado que afecta la calidad del aire en las localidades y comunidades cercanas.

Además del impacto ambiental y sanitario, el documento pone especial atención en los riesgos para quienes circulan por las rutas y arterias de la zona. Según se señala, las emisiones pueden extenderse sobre sectores de tránsito, reducir considerablemente la visibilidad y generar condiciones que aumentan las posibilidades de accidentes viales.

Frente a este escenario, la oposición considera necesario avanzar con medidas concretas que permitan resolver los problemas actuales del predio y establecer un esquema de funcionamiento que contemple criterios ambientales y sanitarios.

Buscan incorporar a Ramallo al programa provincial Mi Provincia Recicla Otro de los puntos centrales del proyecto es la solicitud para que Ramallo sea incorporado de manera prioritaria al programa provincial Mi Provincia Recicla, una iniciativa que depende de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular.

La propuesta apunta a que el distrito pueda acceder a herramientas de asistencia técnica y líneas de financiamiento destinadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejecutar tareas de remediación ambiental y adquirir el equipamiento necesario para desarrollar un sistema más eficiente.

El programa provincial contempla cuatro ejes principales: la gestión integral e inclusiva de los residuos, el saneamiento y la erradicación de basurales a cielo abierto, la promoción ambiental y el impulso de la economía circular.

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En ese marco, los concejales también plantean la necesidad de contar con acompañamiento técnico para elaborar proyectos de remediación de pasivos ambientales y diseñar un Plan Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La iniciativa propone, además, que el Municipio conforme una mesa de enlace técnico con las autoridades provinciales. El objetivo sería establecer un ámbito de trabajo conjunto que permita formalizar convenios, coordinar acciones y avanzar con las actuaciones administrativas necesarias para concretar las medidas solicitadas.

La oposición también cuestiona la situación del terreno donde funciona el vertedero El proyecto incorpora otro aspecto que consideran relevante para encontrar una solución de fondo: la situación jurídica del inmueble donde actualmente funciona el predio de disposición de residuos.

Según se detalla en la presentación, el terreno es alquilado a particulares. Esta condición genera interrogantes sobre las implicancias patrimoniales y la continuidad de las políticas públicas vinculadas con la gestión de los residuos.

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Por ese motivo, la oposición plantea la necesidad de avanzar hacia una relocalización definitiva del sistema en un inmueble de dominio público, con el propósito de garantizar mejores condiciones para la planificación, inversión y funcionamiento de la infraestructura ambiental.

Como antecedente normativo, los impulsores recuerdan que Ramallo adhirió, mediante la Ordenanza 5242/15, a la Ley Provincial 14.343, que establece disposiciones para identificar y gestionar pasivos ambientales, además de fijar criterios para la remediación de sitios contaminados.