Daniela Gómez Acuña presentó su libro en un encuentro literario internacional en Ramallo
La escritora participó del 8º Encuentro Internacional con el Autor, organizado por el Movimiento Literario Cultural Libellula, donde compartió “El Naranjal sin Naranjas. Cuentos que in-comodan”.
La escritora Daniela Gómez Acuña presentó su libro “El Naranjal sin Naranjas. Cuentos que in-comodan” en el marco del 8º Encuentro Internacional con el Autor, realizado en el partido de Ramallo. La actividad tuvo lugar en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo y se inscribió en una amplia programación que reunió a escritores, artistas y referentes culturales.
El encuentro fue organizado por el Movimiento Literario Cultural Libellula, bajo la coordinación de la gestora cultural Sandra Genoud, y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Ramallo y la Jefatura Distrital de Educación.
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Oriunda de Ramallo, Gómez Acuña compartió una obra que propone un recorrido literario por su tierra y sus vivencias, a través de relatos en los que aparecen la flora, la fauna, el río Paraná y las memorias de la infancia. Sus cuentos recuperan escenas y costumbres de una comunidad donde los vínculos cercanos y las historias cotidianas forman parte de una identidad compartida.
Cuatro jornadas de literatura y expresiones artísticas
El 8º Encuentro Internacional con el Autor se desarrolló entre el 26 y el 30 de octubre, con una agenda que incluyó diversas actividades en espacios educativos, culturales y comunitarios.
En ese contexto, la escritora participó del acto inaugural en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, de rondas de lectura y expresiones artísticas en escuelas secundarias, y de encuentros realizados en el Club Defensores de Villa Ramallo, el Museo Municipal Hércules Rabagliati y el Club El Ombú de El Paraíso.
También formó parte de la Tertulia Poética en la Villa Literaria Complejo Carpe Diem y de la jornada de cierre, que tuvo lugar en la Peña Folklórica Jacarandá, espacio dedicado al arte y al movimiento.
Como parte de su participación, Gómez Acuña realizó además donaciones de ejemplares de su libro a escuelas y bibliotecas populares, contribuyendo a acercar su producción literaria a nuevos lectores.
Reconocimientos y disponibilidad
La obra “El Naranjal sin Naranjas. Cuentos que in-comodan” cuenta con el reconocimiento de la senadora provincial Laura Clark, de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, fue seleccionada por la Comisión de Cultura y Educación del Honorable Concejo Deliberante de Pergamino para recibir el acompañamiento del Fondo de Promoción Cultural (FPC).
El libro se encuentra disponible en las librerías Cursiva y Cervantes. Los interesados también pueden comunicarse directamente con la autora a través de sus redes sociales.