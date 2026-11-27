San Nicolás: Mala Fama se suma a la Fiesta de Disfraces 2026 en el Autódromo

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San Nicolás

La banda liderada por Hernán Coronel fue confirmada para el sábado 5 de diciembre y compartirá la programación musical con Q’ Lokura en una nueva edición del evento.

La Fiesta de Disfraces 2026 continúa ampliando su propuesta artística y confirmó la incorporación de Mala Fama, una de las bandas más reconocidas de la cumbia villera argentina. El grupo encabezado por Hernán Coronel se presentará el sábado 5 de diciembre en el Autódromo San Nicolás, donde compartirá escenario con Q’ Lokura.

Mala Fama se suma a la programación musical de la Fiesta de Disfraces La confirmación de Mala Fama representa una nueva apuesta por la música popular dentro de la programación de uno de los acontecimientos festivos más convocantes del país. La banda llegará a San Nicolás con una trayectoria de más de dos décadas y un repertorio que la convirtió en una referencia de la cumbia villera.

Liderado por Hernán Coronel, el grupo construyó una identidad propia dentro de la escena musical argentina, con canciones que trascendieron generaciones y mantienen una fuerte presencia entre los seguidores del género.

Su incorporación amplía la variedad de estilos musicales que tendrá esta edición, que ya había confirmado la participación de Q’ Lokura, una de las agrupaciones de cuarteto con mayor convocatoria en la actualidad.

De esta manera, la organización continúa sumando nombres a una propuesta que busca atraer a públicos de distintas edades y localidades.

Cuándo y dónde será la Fiesta de Disfraces 2026 en San Nicolás La nueva edición de la Fiesta de Disfraces se realizará el sábado 5 de diciembre en las instalaciones del Autódromo San Nicolás, escenario que ya albergó la celebración durante 2025.

La elección del circuito automovilístico permite disponer de un espacio de grandes dimensiones para recibir a miles de asistentes, con sectores destinados a los espectáculos musicales y al desarrollo de las distintas propuestas que forman parte del encuentro.

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La expectativa es reunir a público de San Nicolás y de diferentes ciudades de la región, que cada año se acercan para participar de una celebración caracterizada por la música, los disfraces y las producciones temáticas.

Con la llegada de Mala Fama, la programación suma una propuesta de cumbia que se agrega al cuarteto de Q’ Lokura y refuerza el perfil popular del evento.

Una fiesta que nació en Paraná y se convirtió en un fenómeno La Fiesta de Disfraces tuvo sus orígenes en Paraná, Entre Ríos, en 1999, y con el paso de los años logró consolidarse como una de las celebraciones temáticas más importantes de Latinoamérica.

Su característica principal es la participación del público con disfraces de todo tipo, una propuesta que combina creatividad, espectáculos musicales, escenografías y diferentes alternativas de entretenimiento.

A lo largo de sus distintas ediciones, el encuentro fue creciendo en convocatoria y trascendió las fronteras de su ciudad de origen, hasta convertirse en una cita de referencia dentro del calendario de grandes eventos.