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San Nicolás: Ternium inició una jornada de voluntariado en una escuela primaria

La iniciativa se desarrolla este sábado y domingo en la Escuela Primaria N° 33 del barrio Colombini, con trabajos de pintura, mantenimiento y renovación de espacios.

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24 de octubre de 2026 a las 10:11 a. m.
Voluntarios de la empresa y miembros de la comunidad realizan trabajos de pintura, mantenimiento y renovación de los espacios escolares.
Foto: El Norte

El programa Voluntarios en Acción de Ternium comenzó este sábado 24 de octubre una nueva edición en San Nicolás, con una jornada solidaria en la Escuela Primaria N° 33, ubicada en España 2850, en el barrio Colombini. Trabajadores de la empresa y vecinos participan de las tareas para mejorar las instalaciones del establecimiento educativo.

Voluntarios realizan trabajos de mejora en la Escuela Primaria N° 33

Durante el fin de semana, los participantes llevan adelante diferentes tareas de puesta en valor, que incluyen pintura, mantenimiento general, jardinería y renovación del mobiliario escolar. El objetivo es acondicionar los espacios de la institución y contribuir a mejorar las condiciones en las que los alumnos desarrollan sus actividades cotidianas.

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La propuesta continuará este domingo 25 de octubre, con una segunda jornada de trabajo. Las actividades se realizan de 8:30 a 17:00 y cuentan con los materiales necesarios para concretar las mejoras previstas.

La convocatoria está abierta a quienes quieran colaborar y no requiere experiencia previa. Los voluntarios se organizan en equipos con el acompañamiento de coordinadores, para facilitar la participación de personas con distintas habilidades.

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Más de 100 alumnos asisten al establecimiento del barrio Colombini

La Escuela Primaria N° 33 recibe diariamente a más de 100 estudiantes de distintos barrios de San Nicolás, principalmente de sectores rurales. Además, funciona con jornada completa y brinda servicio de comedor, por lo que las mejoras en sus instalaciones representan un aporte para toda la comunidad educativa.

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Los trabajos buscan renovar los espacios escolares y contribuir al desarrollo de las actividades diarias en un entorno más adecuado para estudiantes y docentes. La participación de trabajadores, familias y vecinos también permite fortalecer los vínculos entre la institución y su comunidad.

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Voluntarios en Acción ya realizó mejoras en 25 escuelas

La actividad forma parte de Voluntarios en Acción, el programa de Ternium que promueve el compromiso comunitario mediante intervenciones solidarias en establecimientos educativos de la región.

Desde su lanzamiento, en 2014, la iniciativa reunió a más de 6.800 voluntarios y permitió realizar trabajos de puesta en valor en 25 escuelas. En esta nueva edición, la Escuela Primaria N° 33 es la destinataria de las tareas, en una propuesta que combina el mantenimiento de la infraestructura escolar con la participación comunitaria.

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