Desempleo en San Nicolás: más de 780 personas cobran la prestación en la ciudad

> Desempleo en San Nicolás: más de 780 personas cobran la prestación en la ciudad

San Nicolás

San Nicolás concentra más del 42% de los beneficiarios del seguro por desempleo del norte bonaerense. En septiembre, el registro volvió a subir tras varios meses de descenso.

La ciudad de San Nicolás continúa siendo el distrito del norte bonaerense con mayor cantidad de personas que perciben el seguro por desempleo. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 782 nicoleños cobraron la prestación en septiembre de 2026, en un contexto de cambios en el mercado laboral formal y diferencias entre los municipios de la región.

San Nicolás concentra la mayor cantidad de beneficiarios del seguro por desempleo Los datos oficiales muestran que San Nicolás reúne más del 42% de las personas que reciben esta prestación en el corredor regional analizado. El registro de septiembre interrumpió la tendencia descendente que se había observado durante los meses anteriores y volvió a ubicar a la ciudad en el centro de las estadísticas laborales.

En enero, el distrito había comenzado el año con 824 beneficiarios. A partir de ese momento, la cifra mostró una reducción gradual hasta alcanzar su punto más bajo en agosto, cuando se contabilizaron 759 personas. Sin embargo, en septiembre se produjo un repunte que llevó el número a 782.

El comportamiento de San Nicolás contrasta con el de otras localidades cercanas, donde la evolución de los beneficiarios presenta diferencias vinculadas con las particularidades de cada mercado laboral.

Cómo evolucionó el seguro por desempleo en Pergamino, Ramallo y la región El panorama regional presenta variaciones significativas. Pergamino aparece entre los distritos con mayor cantidad de beneficiarios y registra una tendencia creciente a lo largo del año. Según la información difundida, comenzó enero con 329 personas que cobraban el seguro y llegó a septiembre con 383.

Ramallo, en cambio, mostró una reducción importante durante buena parte de 2026. En enero registraba 163 beneficiarios, mientras que en agosto había descendido hasta 83. En septiembre se observó una recuperación, con 93 personas incluidas en el programa.

En el resto de la región también se registraron movimientos. San Pedro contabilizó 143 beneficiarios en septiembre, Baradero alcanzó los 99, Arrecifes registró 87 y Colón llegó a 67. Capitán Sarmiento, por su parte, mostró un incremento que lo llevó a 44 personas al cierre del período mencionado.

Las cifras permiten observar que, aunque el total regional se mantiene relativamente estable, la evolución de cada municipio no sigue necesariamente la misma tendencia.

Qué es el seguro por desempleo y cuánto tiempo se puede cobrar La prestación por desempleo está destinada a trabajadores que pierden su empleo en determinadas condiciones y cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente. El beneficio busca brindar una cobertura económica temporal mientras la persona atraviesa el período de desocupación y procura reinsertarse en el mercado laboral.

La duración depende, entre otros factores, del tiempo trabajado y de los aportes realizados durante los tres años anteriores a la desvinculación. Según el esquema general informado, el período de cobertura puede extenderse entre dos y doce meses, de acuerdo con la situación de cada beneficiario y las condiciones que correspondan.

Seguí leyendo San Nicolás BNI llegó a San Nicolás con una red de negocios que reúne a más de 600 miembros en Argentina

Por este motivo, la cantidad registrada en cada mes no representa exclusivamente a quienes perdieron su trabajo recientemente. Se trata de un padrón acumulativo que incluye tanto a las personas que comenzaron a cobrar la prestación en ese período como a quienes continúan percibiéndola desde meses anteriores y todavía no agotaron el plazo de cobertura.

La gestión del sistema involucra a los organismos nacionales competentes en materia laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), responsable de intervenir en el circuito de pago de la prestación.