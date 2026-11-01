San Pedro: Juan Carlos Agüero renunció a la Secretaría de Seguridad

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El funcionario dejó su cargo apenas tres meses después de asumir. Comunicó su decisión al intendente Cecilio Salazar y argumentó motivos personales.

01 de noviembre de 2026 a las 09:30 a. m.

01 de noviembre de 2026 a las 09:30 a. m.

Juan Carlos Agüero presentó su renuncia como secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, apenas tres meses después de haber asumido al frente del área. La decisión fue comunicada al intendente Cecilio Salazar y, según la explicación oficial, responde a motivos de índole personal y no a cuestiones vinculadas con la gestión.

La renuncia de Juan Carlos Agüero y los motivos de su salida El ahora exfuncionario informó personalmente al jefe comunal sobre su decisión de abandonar el cargo. De acuerdo con lo comunicado desde el Ejecutivo municipal, los motivos que llevaron a Agüero a presentar su renuncia son de carácter personal.

La salida se produce poco tiempo después de su incorporación al gabinete municipal, en el marco de una renovación de funcionarios que también incluyó la llegada de Antonella Marino a la Secretaría de Salud.

Si bien trascendieron distintas versiones sobre las circunstancias que rodearon su alejamiento, desde el Gobierno local sostuvieron que la decisión no está relacionada con el funcionamiento ni con el desarrollo de la gestión.

La Secretaría de Seguridad, un área clave del gabinete municipal La Secretaría de Seguridad es una de las dependencias que concentra mayores demandas dentro de la administración municipal. Su funcionamiento está directamente relacionado con la prevención del delito, la coordinación de las fuerzas de seguridad y las respuestas institucionales frente a los reclamos de los vecinos.

Se trata, además, de un área que suele quedar en el centro de la atención pública cada vez que se registran hechos delictivos en San Pedro. Por ese motivo, la salida de su titular representa un movimiento dentro de una de las áreas sensibles del gabinete de Cecilio Salazar.

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Agüero había asumido con el desafío de conducir una dependencia que requiere articulación permanente con las distintas fuerzas y organismos vinculados a la seguridad ciudadana.

El Ejecutivo busca un reemplazante para la Secretaría de Seguridad Tras conocerse la renuncia, desde el Departamento Ejecutivo confirmaron que comenzarán las conversaciones para definir quién ocupará la vacante que deja Agüero.

Según se informó oficialmente, durante las próximas horas se mantendrán reuniones con posibles reemplazantes, con el objetivo de avanzar en la designación de un nuevo responsable para el área.