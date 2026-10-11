Ugarte e Yrigoyen, más cerca de quedar conectadas por un nuevo corredor urbano

Pergamino

Ya está en marcha una importante intervención integral que contempla pavimentación, desagües, iluminación LED, senderos y parquización general en este sector de nuestra ciudad. LA OPINION había adelantado el proyecto a mediados de abril, luego de una recorrida realizada por el lugar.

La Municipalidad inició una obra fundamental que permitirá recuperar y transformar un corredor urbano estratégico de nuestra ciudad, generando una nueva conexión entre las avenidas Ugarte e Yrigoyen y sumando un recorrido que estará directamente vinculado con el entorno del Parque Belgrano.

Se trata de una planificación que durante muchos años fue esperada por vecinos y que, por las distintas circunstancias, parecía difícil de concretarse. Ahora, este proyecto contempla una intervención de fondo sobre el sector, no solamente para mejorar las condiciones de circulación vehicular, sino también para recuperar el espacio desde una perspectiva urbana, ambiental y recreativa.

Cabe recordar que LA OPINION había adelantado esta iniciativa a mediados de abril, luego de una recorrida realizada en el lugar, cuando comenzaron a conocerse detalles de la intervención que se proyectaba para este sector de Pergamino. En aquella oportunidad se pudo observar el estado del corredor y las posibilidades que presentaba el área para avanzar con una recuperación integral.

En este sentido. el proyecto que impulsa ahora el Municipio contempla la ejecución de distintos trabajos que, en conjunto, permitirán modificar sustancialmente la fisonomía de este lugar. Entre las principales tareas previstas se encuentra la repavimentación completa del corredor, una tarea que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y generar una conexión más directa entre las avenidas Ugarte e Yrigoyen.

Asimismo, obra vial se sumará un importante trabajo hidráulico. El proyecto prevé el entubamiento del canal existente, la construcción de un nuevo sistema para los desagües pluviales e incorporación de cámaras de inspección, además de la ejecución de cordón cuneta.

Un cambio total

La resolución de los escurrimientos constituye uno de los aspectos centrales de la obra, ya que permitirá ordenar el manejo de las aguas superficiales y contribuirá a preservar en mejores condiciones la nueva infraestructura vial. De esta manera, el programa de tareas apunta a evitar que los problemas de acumulación y circulación del agua terminen afectando la durabilidad del pavimento, generando necesidades de mantenimiento.

Otro de los componentes importantes será la renovación del sistema de iluminación pública. Está prevista la colocación de nuevas columnas, de mayor altura, junto con luminarias LED con más potencia, lo que permitirá mejorar la iluminación general del corredor y las condiciones de seguridad para quienes transiten por el sector.

Pero esta propuesta no se limitará a la infraestructura vial y de los servicios. Una parte significativa de la intervención estará destinada a recuperar el entorno y convertirlo en un espacio integrado al tejido urbano.

En ese sentido, se realizarán trabajos de conformación y estabilización de los taludes, aterrazados y tareas destinadas al control de la erosión. Una vez completadas esas labores se avanzará con la parquización del área y la incorporación de senderos, con el objetivo de generar un espacio que pueda ser utilizado tanto por quienes circulen por allí como por vecinos que se acerquen para caminar, realizar actividad física o disfrutar del espacio público.

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Obras significativas

Esta característica permitirá que la obra tenga un impacto que vaya más allá de la circulación vehicular. La nueva conexión entre Ugarte e Yrigoyen estará vinculada con el recorrido peatonal y recreativo que se desarrolla en el entorno del Parque Belgrano, ampliando las posibilidades de utilización de ese sector de la ciudad.

La intención es que el corredor deje de funcionar como un espacio aislado y pase a integrarse a la dinámica urbana de Pergamino. La incorporación de senderos, iluminación y espacios parquizados permitirá generar continuidad con las áreas de uso recreativo existentes y, al mismo tiempo, favorecer una mayor presencia de vecinos.

La intervención también tendrá un componente relacionado con la seguridad vial. Una vez concluidos los trabajos de infraestructura se ejecutará la correspondiente señalización horizontal y se incorporarán los elementos necesarios para ordenar la circulación y brindar mejores condiciones de seguridad a conductores y peatones.

La recuperación del corredor permitirá, además, poner en valor un área que durante mucho tiempo permaneció desconectada de los otros sectores de la ciudad. La nueva infraestructura facilitará los desplazamientos entre las avenidas Ugarte e Yrigoyen y ofrecerá de esta forma una alternativa de circulación que acompañará el crecimiento y la transformación que se viene produciendo en el entorno del Parque Belgrano.

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Conexión y accesibilidad

De esta manera, el proyecto combina distintas intervenciones que habitualmente se abordan de manera separada: pavimento, desagües, iluminación, seguridad vial, espacios verdes y senderos. El objetivo es que todas esas mejoras formen parte de una misma obra y permitan recuperar integralmente el corredor.

Para Pergamino, la concreción de esta iniciativa significará también incorporar un nuevo espacio a la vida cotidiana de la ciudad. A la mejora de la circulación se sumará la posibilidad de contar con un recorrido peatonal y recreativo en un sector que durante años tuvo un importante potencial urbano, pero que no había podido ser aprovechado de manera integral.

El proyecto representa así una intervención que busca resolver cuestiones de infraestructura y, al mismo tiempo, generar una transformación en el espacio público dado que la nueva conexión entre Ugarte e Yrigoyen permitirá unir sectores, ordenar los desagües, mejorar la iluminación, renovar la circulación y recuperar el entorno mediante parquización y senderos.