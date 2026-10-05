Murió un bebé que trasladaron sin signos vitales al Hospital

Pergamino

Una afección respiratoria podría haber provocado el fallecimiento del bebé de casi un mes de vida.

Un bebé de un mes murió este lunes en Pergamino luego de ser trasladado al Hospital San José por su madre, quien advirtió que no respiraba al despertarse. El pequeño ingresó al centro de salud sin signos vitales y el personal de guardia constató el fallecimiento. El parte mencionó una posible broncoaspiración.

El ingreso al hospital De acuerdo con la información oficial vinculada al procedimiento, el episodio ocurrió durante las primeras horas de este lunes 5 de octubre. La madre, identificada como Romina Becerro, se presentó en el Hospital San José junto con su hijo Lorenzo Moreira, nacido el 7 de septiembre pasado.

Según manifestó la mujer al personal interviniente, al despertarse observó que el bebé no respiraba. Ante esa situación procedió a trasladarlo para recibir asistencia médica, aunque al momento de ingresar al establecimiento sanitario el pequeño ya se encontraba sin signos vitales.

El personal de la guardia intervino de inmediato ante la emergencia, pero no logró revertir el cuadro. La información consignada en el parte médico-policial señaló como diagnóstico inicial una dificultad respiratoria y mencionó como posible circunstancia asociada una broncoaspiración.

Qué se investiga La muerte de un bebé de tan corta edad requiere establecer mediante las actuaciones correspondientes qué ocurrió antes de su fallecimiento y cuáles fueron las causas concretas que provocaron el desenlace.

Por el momento, la información disponible no permite afirmar que se haya tratado de un caso de síndrome de muerte súbita del lactante. Esa denominación se utiliza para situaciones en las que un bebé menor de un año fallece de manera repentina, generalmente durante el sueño, y luego de una investigación médica no se consigue determinar una causa explicativa.

La referencia a una dificultad respiratoria y a una posible broncoaspiración constituye, en cambio, un dato que deberá ser evaluado por los profesionales y por las autoridades que intervengan en el caso.

La muerte súbita del lactante puede presentarse principalmente durante el primer año de vida y tiene una incidencia particularmente elevada durante los primeros meses. Su mecanismo exacto no se encuentra completamente establecido y se considera que puede existir una combinación de factores relacionados con la capacidad del bebé para controlar la respiración y despertarse ante determinadas situaciones.

Dificultades respiratorias En los bebés pequeños, las dificultades respiratorias pueden estar vinculadas con distintas afecciones y requieren atención inmediata. Entre ellas se encuentran las infecciones respiratorias, la bronquiolitis, la neumonía y, en determinados casos, cuadros relacionados con la prematurez o el desarrollo pulmonar.

La bronquiolitis es una infección frecuente durante los primeros años de vida que afecta las vías respiratorias pequeñas y puede generar aumento de la frecuencia respiratoria, tos, dificultad para alimentarse y signos de esfuerzo al respirar.

También existen situaciones en las que un bebé puede presentar una obstrucción o compromiso de la vía aérea por la aspiración de líquidos, secreciones, alimentos u otros elementos. Una broncoaspiración puede provocar dificultades respiratorias de diferente gravedad y debe ser evaluada rápidamente por personal sanitario.

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Entre los signos que requieren una consulta urgente se encuentran la respiración demasiado rápida o superficial, los silbidos o ruidos inusuales al respirar, el hundimiento de las costillas durante la inspiración, la dificultad para alimentarse y la coloración azulada de los labios o la piel.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, especialmente en un recién nacido o lactante pequeño, se recomienda solicitar asistencia médica de inmediato.

Prevención de la muerte súbita El fallecimiento de un bebé vuelve a poner en primer plano la importancia de las recomendaciones destinadas a reducir los factores de riesgo asociados con el síndrome de muerte súbita del lactante.

Una de las principales medidas preventivas consiste en colocar al bebé siempre boca arriba para dormir, tanto durante la noche como en las siestas. También se aconseja utilizar una superficie firme, plana y segura, evitando colchones excesivamente blandos.

El espacio destinado al descanso debe mantenerse libre de almohadas, peluches, protectores acolchados y otros objetos o ropa de cama suelta que puedan cubrir el rostro del bebé mientras duerme.

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Las recomendaciones sanitarias también contemplan que durante los primeros meses el bebé comparta la habitación con sus padres o cuidadores, pero que lo haga en una cuna o moisés propio y no en la misma cama.

Un ambiente seguro Otro de los factores preventivos está relacionado con la exposición al humo del tabaco. Se recomienda evitar que el bebé permanezca en ambientes donde haya humo de cigarrillo, además de mantener una temperatura adecuada y evitar abrigarlo excesivamente durante el descanso.

La lactancia materna, cuando es posible, también forma parte de las recomendaciones generales para favorecer la salud del lactante. Asimismo, es importante mantener los controles pediátricos y el calendario de vacunación actualizado.

Sin embargo, estas medidas de prevención no permiten determinar por sí mismas las causas de un fallecimiento concreto. Cada caso debe ser analizado de acuerdo con las circunstancias particulares y con los estudios médicos correspondientes.