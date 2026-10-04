Pergamino fue sede del IV Encuentro Provincial de Asociaciones Culturales Sanmartinianas

Pergamino

23 delegaciones participaron de una jornada histórica y emotiva que incluyó la reinauguración del mástil de la Escuela Primaria 16 y actividades culturales.

Pergamino fue escenario este sábado del IV Encuentro Provincial de Asociaciones Culturales Sanmartinianas, una jornada que reunió a 23 delegaciones de la provincia de Buenos Aires y tuvo como ejes la historia, la cultura y la tradición sanmartiniana. Entre las actividades se destacó la reinauguración del mástil de la Escuela Primaria 16, dedicado al Coronel José Félix Bogado.

El encuentro tuvo como principales escenarios el auditorio de la Biblioteca Municipal “Joaquín Menéndez” y la sede de la Escuela Primaria 16, ubicada en la intersección de Florida y Rivadavia, institución educativa que lleva el nombre del General José de San Martín.

La jornada permitió reunir a representantes de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas de distintos puntos de la provincia, autoridades nacionales, provinciales y municipales, referentes educativos y miembros de instituciones vinculadas con la difusión de la vida, la obra y el legado del Libertador.

El Encuentro Sanmartiniano reunió a 23 Asociaciones. — LA OPINION Encuentro Sanmartiniano Uno de los momentos centrales fue la reinauguración del mástil institucional de la Escuela Primaria 16, que lleva el nombre del Coronel José Félix Bogado, integrante del Ejército de los Andes y uno de los hombres que acompañaron al General José de San Martín durante las campañas independentistas.

El Encuentro Sanmartiniano reunió a 23 Asociaciones. — LA OPINION La ceremonia se desarrolló en el patio de la institución y contó con la participación de autoridades educativas y representantes de las asociaciones sanmartinianas. El discurso estuvo a cargo de Simonetti, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Nicolás “Coronel Félix Bogado”.

Durante el acto también se destacó la donación de la bandera que actualmente flamea en el mástil. La enseña fue confeccionada a mano por personas privadas de su libertad que participan de un taller dentro de una unidad penitenciaria, una experiencia que suma al homenaje una dimensión social y comunitaria.

La bandera constituye, además, una pieza que se vincula simbólicamente con otras instituciones y espacios de relevancia nacional, como el rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

Autoridades educativas: presidente del Consejo Escolar Mariano Bocanera, la inspectora jefe distrital de educación, Erica García, María Elisa Duna y la inspectora Celeste Campoamor. — LA OPINION Escuela Primaria 16 La reinauguración del mástil con la nueva bandera de la mano de la directora de la Escuela Primaria 16 y el director de Asociaciones Sanmartinianas. — LA OPINION La comunidad educativa de la Escuela Primaria 16 tuvo un papel destacado durante la jornada. La directora de la institución, María Elisa Duna, valoró especialmente la posibilidad de mostrar el trabajo que se desarrolla en la escuela y la articulación sostenida con la Asociación Cultural Sanmartiniana Rancagua.

“Al margen de todos los que participaron, para mí es un orgullo inmenso haber visibilizado el trabajo institucional junto a la articulación con la Asociación Cultural Sanmartiniana Rancagua”, expresó la directora.

La responsable de la escuela también remarcó la trascendencia que adquirió el encuentro para la comunidad educativa y destacó que integrantes de organismos nacionales y representantes de distintas instituciones compartieron el almuerzo en las instalaciones escolares.

En ese marco, fueron reconocidas las agentes auxiliares de la Escuela Primaria 16, quienes tuvieron a su cargo la preparación de la comida para el almuerzo de camaradería que reunió a los representantes de las 23 delegaciones participantes.

El sable corvo de San Martín expuesto durante las actividades. — LA OPINION Autoridades educativas Agradecimiento especial a las agentes auxiliares de la Escuela Primaria 16 que elaboraron la comida para el almuerzo de camaradería que compartieron en la sede escolar. — LA OPINION La reinauguración del mástil contó con el acompañamiento de autoridades del ámbito educativo de Pergamino y de la región. Participaron el presidente del Consejo Escolar, Mariano Bocanera; la consejera escolar Cintia García; la jefa de Inspección Distrital, Erica García, y la inspectora de Educación Primaria, Celeste Campoamor.

También acompañaron la actividad la senadora provincial Laura Clark y representantes de distintos organismos e instituciones vinculados con el ámbito educativo.

El encuentro fue declarado de Interés Educativo Regional, reconocimiento que puso en valor el carácter formativo de las actividades y la articulación entre las instituciones educativas y las Asociaciones Culturales Sanmartinianas.

Desde la Escuela Primaria 16 destacaron que este tipo de propuestas permiten generar oportunidades significativas para los estudiantes y fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones.

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Almuerzo de camaradería en la Escuela Primaria 16. — LA OPINION Biblioteca Joaquín Menéndez El programa de actividades continuó en el auditorio de la Biblioteca Municipal “Joaquín Menéndez”, donde se desarrollaron distintas propuestas vinculadas con la historia y el pensamiento sanmartiniano.

Uno de los momentos destacados fue la disertación de la historiadora Beatriz Bragoni, quien abordó el papel de las mujeres en la epopeya sanmartiniana y permitió profundizar, desde una mirada histórica, en la participación femenina durante el proceso independentista.

La biblioteca también fue escenario de una mención especial a los granaderos pergaminenses, entre ellos Kurt Pudlak, Miguel Errandonea y Javier Lippo, como reconocimiento a quienes representaron y difundieron los valores vinculados con el Regimiento de Granaderos a Caballo y la tradición sanmartiniana.

Además, los asistentes pudieron observar una réplica del sable del General José de San Martín, pieza que contribuyó a recrear el espíritu histórico del encuentro.

Asociaciones Sanmartinianas El IV Encuentro Provincial reunió a 23 delegaciones de Asociaciones Culturales Sanmartinianas de la provincia de Buenos Aires y constituyó una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos institucionales y promover nuevas acciones destinadas a mantener vigente el legado del Libertador.

Entre las autoridades sanmartinianas que participaron se encontraron el coronel mayor retirado Hernán Cornut, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano; el licenciado Miguel Ángel Licciardi, coordinador nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas, y Marcelo Gatti, coordinador provincial de esas entidades.

También participaron autoridades nacionales y provinciales, representantes municipales, referentes del sistema educativo y miembros de las instituciones sanmartinianas que llegaron desde distintos puntos del territorio bonaerense.

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El encuentro había sido declarado de Interés Legislativo Provincial por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, reconocimiento que se sumó a la declaración de Interés Educativo Regional.

Camaradería y homenaje Luego de la ceremonia realizada en la Escuela Primaria 16, las delegaciones compartieron un almuerzo de camaradería preparado especialmente para la ocasión. El encuentro permitió extender los momentos protocolares y generar un espacio de intercambio entre representantes de las distintas Asociaciones Culturales Sanmartinianas.

La actividad también sirvió para reconocer el trabajo realizado por la comunidad educativa de la Escuela Primaria 16 y por la Asociación Cultural Sanmartiniana Rancagua, cuyos integrantes impulsaron la articulación necesaria para que Pergamino pudiera ser sede de esta convocatoria provincial.

Desde la institución educativa agradecieron especialmente al profesor Miguel Benestante, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Rancagua, y a Valeria Olivieri por el trabajo conjunto y la posibilidad de visibilizar las acciones que se desarrollan en la escuela.

La jornada concluyó con un balance marcado por la emoción y la camaradería. Para las instituciones participantes, el encuentro permitió fortalecer la difusión de la historia sanmartiniana y, al mismo tiempo, consolidar vínculos entre asociaciones culturales, escuelas y organismos públicos.