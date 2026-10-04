La Cooperativa Eléctrica profundiza obras y prepara sus redes para el próximo verano

Pergamino

La entidad sostiene un programa de mantenimiento, renovación y ampliación de toda la infraestructura para afrontar los meses de mayor demanda.

Con la llegada de estos meses de mayor temperatura y un consecuente incremento de la demanda, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino ya profundiza las tareas de mantenimiento, renovación y refuerzo de la red de distribución, en el marco de un programa de inversiones que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema y reducir el impacto de eventuales contingencias.

Este trabajo forma parte de una planificación que la institución viene desarrollando durante los últimos años y que contempla intervenciones sobre distintos sectores de la ciudad y del Partido de Pergamino. El objetivo es sostener una infraestructura preparada para atender los períodos de mayor exigencia, cuando el uso de equipos de refrigeración y acondicionamiento del aire incrementa de manera significativa el consumo.

La experiencia de los últimos veranos mostró que la preparación de la red requiere tanto de inversiones y mantenimiento permanente como de una coordinación adecuada para atender las situaciones que puedan presentarse. En ese sentido, las cuadrillas de la entidad desarrollan todo el año tareas sobre las líneas, transformadores, subestaciones y componentes que resultan fundamentales para garantizar la distribución de energía.

La preparación para el verano también tiene una dimensión que excede las tareas propias de la Cooperativa. Durante la temporada anterior, Pergamino fue incorporado al denominado Plan Verano de la Provincia de Buenos Aires, que contempló la instalación de generación temporal de 5,7 megavatios en el nodo local para reforzar el suministro durante el período de mayor demanda. El esquema también alcanzó a localidades de la región vinculadas al corredor eléctrico.

Para la entidad pergaminenses, sin embargo, la planificación no se limita a los meses de calor. El mantenimiento preventivo y la renovación de componentes se realizan de manera permanente, con intervenciones programadas que permiten detectar sectores que necesitan mayor capacidad o equipos que requieren ser reemplazados antes de alcanzar situaciones críticas.

Mantenimiento permanente El crecimiento urbano e incorporación de nuevos equipamientos eléctricos en hogares, comercios, industrias y establecimientos productivos generan mayores exigencias sobre la infraestructura. Durante las jornadas de temperaturas elevadas, el uso simultáneo de aires acondicionados, ventiladores, heladeras y otros artefactos puede llevar al sistema a trabajar cerca de sus niveles máximos de demanda.

Por ese motivo, uno de los aspectos centrales de la planificación consiste en identificar los puntos de mayor exigencia y actuar sobre ellos mediante refuerzos, adecuaciones, mantenimiento de transformadores y subestaciones y renovación de componentes de las líneas de media y baja tensión.

A estas necesidades se suma un factor que durante 2026 adquirió particular relevancia: los robos y hechos de vandalismo contra instalaciones eléctricas. En distintos episodios registrados durante el año fueron afectados tendidos de media tensión, transformadores y subestaciones, generando interrupciones del suministro y obligando a las cuadrillas a realizar reparaciones de emergencia.

La reiteración de este tipo de episodios representa una dificultad adicional para la planificación, debido a que obliga a destinar recursos y personal a la reconstrucción de instalaciones que habían sido colocadas para garantizar el funcionamiento normal del servicio. Además, desde la Cooperativa se advirtió durante el año sobre las dificultades para reponer determinados materiales cuando los hechos se repiten.

En este escenario, el mantenimiento preventivo convive con la necesidad de contar con capacidad operativa para responder ante daños imprevistos. Las cuadrillas deben atender tanto las intervenciones programadas como las emergencias que puedan surgir en cualquier punto del Partido.

Seguí leyendo Cultura Un encuentro coral reunirá a voces de Pergamino y General Viamonte

El consumo también es parte de la ecuación Mientras la Cooperativa avanza con las obras y el mantenimiento de la infraestructura, desde la institución también se insiste en la necesidad de realizar un uso responsable de la energía eléctrica, especialmente durante las jornadas de temperaturas extremas.

La utilización racional no implica dejar de utilizar los equipos de refrigeración, sino evitar consumos innecesarios y adoptar algunas pautas que permitan disminuir la demanda en los momentos de mayor exigencia. Entre ellas se encuentra la regulación de los equipos de aire acondicionado en temperaturas razonables, el apagado de luces y artefactos que no estén siendo utilizados y el aprovechamiento de la iluminación natural.

También resulta conveniente evitar, cuando sea posible, la utilización simultánea de varios equipos de alto consumo durante los horarios de mayor demanda. El comportamiento de los usuarios puede contribuir a reducir las exigencias sobre la red, particularmente durante las jornadas en las que las temperaturas se mantienen elevadas durante varias horas.

La cuestión adquiere mayor importancia en un contexto en el que los períodos de calor intenso pueden extenderse durante varios días consecutivos. En esas circunstancias, la demanda se sostiene durante lapsos prolongados y el sistema debe responder de manera continua a niveles elevados de consumo.

Seguí leyendo Pergamino De Ronscione a la Casa Rosada: Pergamino y Samolaco ya son ciudades amigas

Tecnología y modernización La actualización de la infraestructura se complementa con la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar el seguimiento y la atención del servicio. La transformación que viene desarrollando la Cooperativa alcanza también los mecanismos de atención y gestión, entre ellos nuevas herramientas digitales para facilitar el contacto con los asociados. La entidad informó en 2026 que su chatbot de atención por WhatsApp ya había superado las 20.000 interacciones.

La modernización también alcanza otros sectores vinculados con los servicios que presta la institución, entre ellos el alumbrado público, donde continúan los procesos de incorporación de tecnología LED. Además de mejorar los niveles de iluminación, estos equipos permiten optimizar el consumo asociado a ese servicio.