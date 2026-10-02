Un estudiante de La Violeta representará a Pergamino en el Parlamento Juvenil Bonaerense

> Un estudiante de La Violeta representará a Pergamino en el Parlamento Juvenil Bonaerense

Pergamino

Estudiantes de la Secundaria 8 de La Violeta participaron del Parlamento Juvenil Bonaerense y plantearon la falta de transporte y atención médica.

Estudiantes de la Escuela Secundaria N° 8 de La Violeta participaron de las jornadas del Parlamento Juvenil Bonaerense realizadas en el Concejo Deliberante de Pergamino y lograron un importante reconocimiento: Benjamín Fernández fue elegido como voz portadora del distrito para representar a Pergamino en la instancia provincial que se desarrollará en La Plata.

Parlamento Juvenil Bonaerense Durante las dos jornadas de trabajo desarrolladas esta semana en el Concejo Deliberante de Pergamino, estudiantes de distintos establecimientos educativos del distrito participaron de las actividades del Parlamento Juvenil Bonaerense, una propuesta que busca generar espacios de participación para que adolescentes puedan expresar sus inquietudes, debatir problemáticas de sus comunidades y elaborar propuestas.

En ese marco, los alumnos de la Secundaria N° 8 de La Violeta tuvieron una participación destacada al presentar problemáticas que afectan de manera directa a los habitantes de la localidad y que, según plantearon, requieren respuestas de distintos organismos.

La actividad permitió además seleccionar a los representantes que tendrán la responsabilidad de llevar las conclusiones del distrito a la instancia provincial del Parlamento Juvenil Bonaerense, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata durante noviembre.

Los estudiantes de la Secundaria 8 de La Violeta. — LA OPINION La Violeta planteó problemáticas Los estudiantes de La Violeta llevaron al debate dos situaciones que consideran prioritarias para la comunidad: las dificultades para trasladarse desde la localidad hacia otras ciudades y la falta de servicios de atención sanitaria durante las 24 horas.

En relación con el transporte, señalaron que La Violeta no cuenta con un servicio de transporte público que permita una conexión adecuada con otras localidades y, particularmente, con la ciudad de Pergamino. La situación representa una dificultad para quienes necesitan trasladarse por motivos educativos, laborales, administrativos o para acceder a distintos servicios.

La segunda problemática planteada estuvo vinculada con la atención médica. Los estudiantes señalaron la ausencia de un servicio de atención sanitaria permanente y remarcaron especialmente la falta de una ambulancia disponible en la localidad para responder ante situaciones de emergencia.

Ambos planteos serán parte del trabajo que los representantes estudiantiles deberán continuar desarrollando durante octubre, con el objetivo de profundizar las propuestas y llevarlas posteriormente a la instancia provincial.

La docente Gisela Castro acompañó a los alumnos de la Secundaria 8 de La Violeta. — LA OPINION Benjamín Fernández fue elegido Uno de los momentos más significativos para la delegación de la Secundaria N° 8 llegó con la elección de la voz portadora que representará al distrito de Pergamino en la instancia provincial.

Seguí leyendo Policiales Encontraron a una pareja pergaminense muerta en San Juan e investigan un femicidio seguido de suicidio

Por primera vez, un estudiante de la escuela de La Violeta resultó elegido para asumir esa representación. Benjamín Fernández obtuvo la mayor cantidad de votos y fue seleccionado como titular para llevar a La Plata las conclusiones y propuestas surgidas del trabajo realizado en el distrito.

Como suplente fue elegido un estudiante de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, quien acompañará el proceso de representación y podrá asumir esa función en caso de ser necesario.

La elección significó un reconocimiento para los estudiantes de La Violeta, que participaron activamente de las jornadas y lograron instalar en el debate provincial problemáticas vinculadas con las condiciones de vida y el acceso a servicios esenciales en las localidades del interior.

El estudiante Benjamín Fernández fue elegido por los representantes de las distintas escuelas para representar a Pergamino. — LA OPINION Trabajo durante octubre La docente Gisela Castro acompaó a los alumnos de la Secundaria 8. — LA OPINION A partir de la selección realizada en Pergamino, los estudiantes comenzarán ahora una nueva etapa de trabajo. Durante octubre deberán continuar desarrollando las problemáticas abordadas, profundizar sus argumentos y avanzar en la elaboración de propuestas que serán presentadas en la instancia provincial.

Seguí leyendo Región San Pedro: Marzorati y Rey fueron convocados al Campus de Desarrollo U15 de la CAB en Pergamino

La intención es que los planteos surgidos desde las escuelas puedan trascender el ámbito local y llegar a las autoridades y representantes que participen del encuentro en La Plata.

Para los estudiantes de la Secundaria N° 8 de La Violeta, la experiencia representa además una oportunidad para visibilizar necesidades concretas de la localidad y participar activamente en la construcción de propuestas vinculadas con el transporte público y el acceso a la atención médica.

La delegación de Pergamino llegará así a la instancia provincial con problemáticas surgidas del intercambio entre los estudiantes del distrito y con Benjamín Fernández como voz portadora elegida para representar esas inquietudes en La Plata.