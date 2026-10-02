Ramallo: 193 vecinos participaron de una capacitación sobre manipulación segura de alimentos

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La actividad fue organizada por el Área de Bromatología municipal y reunió a trabajadores, emprendedores, estudiantes y comerciantes vinculados con alimentos.

02 de octubre de 2026 a las 02:00 p. m.

02 de octubre de 2026 a las 02:00 p. m.

Un total de 193 personas participaron de una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, realizado el martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el Centro Universitario de Ramallo. La propuesta estuvo organizada por el Área de Bromatología municipal y estuvo destinada a distintos sectores vinculados con la actividad alimentaria.

Capacitación sobre manipulación segura de alimentos en Ramallo La capacitación convocó a trabajadores y personas relacionadas con la elaboración, manipulación, comercialización y transporte de alimentos. El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer las buenas prácticas y contribuir a garantizar la inocuidad de los productos.

Entre los asistentes hubo estudiantes de las Escuelas Secundarias Nº 6 y Nº 3, auxiliares escolares, trabajadores gastronómicos, empleados de comercios y despensas, emprendedores y transportistas.

También participaron panaderos, verduleros, mozos, empleados de hoteles y trabajadores de carritos gastronómicos, entre otros rubros.

Bromatología destacó la importancia de la prevención Desde el Área de Bromatología de Ramallo señalaron que este tipo de instancias de formación constituyen una herramienta de prevención y concientización vinculada directamente con la salud pública.

Los contenidos abordados apuntaron a fortalecer los conocimientos necesarios para desarrollar una correcta manipulación de los alimentos y reducir riesgos durante las distintas etapas del proceso.

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La capacitación permitió además reunir a personas de diferentes actividades y sectores del Partido de Ramallo, vinculados de manera directa o indirecta con la cadena alimentaria.

Buenas prácticas para garantizar alimentos seguros La propuesta buscó reforzar la importancia de aplicar procedimientos adecuados desde la elaboración hasta la comercialización y el transporte de los alimentos.

En ese sentido, desde el municipio remarcaron la necesidad de sostener este tipo de capacitaciones para promover conocimientos y hábitos que permitan garantizar alimentos seguros para la comunidad.