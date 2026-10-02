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Ramallo: 193 vecinos participaron de una capacitación sobre manipulación segura de alimentos

La actividad fue organizada por el Área de Bromatología municipal y reunió a trabajadores, emprendedores, estudiantes y comerciantes vinculados con alimentos.

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02 de octubre de 2026 a las 02:00 p. m.
La capacitación reunió a trabajadores y personas vinculadas con diferentes actividades relacionadas con la elaboración, manipulación, comercialización y transporte de alimentos.
Foto: ramallociudad.com.ar

Un total de 193 personas participaron de una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, realizado el martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el Centro Universitario de Ramallo. La propuesta estuvo organizada por el Área de Bromatología municipal y estuvo destinada a distintos sectores vinculados con la actividad alimentaria.

Capacitación sobre manipulación segura de alimentos en Ramallo

La capacitación convocó a trabajadores y personas relacionadas con la elaboración, manipulación, comercialización y transporte de alimentos. El objetivo fue brindar herramientas para fortalecer las buenas prácticas y contribuir a garantizar la inocuidad de los productos.

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Entre los asistentes hubo estudiantes de las Escuelas Secundarias Nº 6 y Nº 3, auxiliares escolares, trabajadores gastronómicos, empleados de comercios y despensas, emprendedores y transportistas.

También participaron panaderos, verduleros, mozos, empleados de hoteles y trabajadores de carritos gastronómicos, entre otros rubros.

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Bromatología destacó la importancia de la prevención

Desde el Área de Bromatología de Ramallo señalaron que este tipo de instancias de formación constituyen una herramienta de prevención y concientización vinculada directamente con la salud pública.

Los contenidos abordados apuntaron a fortalecer los conocimientos necesarios para desarrollar una correcta manipulación de los alimentos y reducir riesgos durante las distintas etapas del proceso.

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La capacitación permitió además reunir a personas de diferentes actividades y sectores del Partido de Ramallo, vinculados de manera directa o indirecta con la cadena alimentaria.

Buenas prácticas para garantizar alimentos seguros

La propuesta buscó reforzar la importancia de aplicar procedimientos adecuados desde la elaboración hasta la comercialización y el transporte de los alimentos.

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En ese sentido, desde el municipio remarcaron la necesidad de sostener este tipo de capacitaciones para promover conocimientos y hábitos que permitan garantizar alimentos seguros para la comunidad.

La participación de 193 vecinos en esta nueva edición refleja el alcance de una actividad que reúne a trabajadores, estudiantes, comerciantes y emprendedores de distintos ámbitos relacionados con la alimentación.

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