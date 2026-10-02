Lanzaron la edición 2026 de la Carrera Rosa: deporte, concientización y solidaridad
Se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre con largada a las 9:00 en el Parque Belgrano, con opciones de 10K competitivos y 3K participativos. Todo lo recaudado apoyará la invaluable labor de Corazones en Acción y su Banco de Pelucas Solidarias.
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En la mañana de este viernes, se presentó oficialmente la edición 2026 de la Carrera Rosa, un evento que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un emblema de la lucha, la prevención y la concientización sobre el cáncer de mama.
La conferencia de lanzamiento, realizada en el Patio de la Muni, contó con la presencia del subsecretario de Deportes del Municipio, Matías Varela; Marcelo Schierloh, en representación de la Asociación Atlética Pergamino; y Rita Brescia, máxima referente de Corazones en Acción.
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La prueba se desarrollará el domingo 1 de noviembre y el epicentro será el sector del Sport Club, en el Parque Belgrano. La largada, sobre avenida Yrigoyen, está pautada para las 9:00 y los participantes podrán optar entre dos distancias: una prueba competitiva de 10 kilómetros y un circuito participativo de 3 kilómetros, ideal para quienes deseen sumarse caminando en familia. Según detallaron desde la organización, el recorrido de la prueba principal será similar al de la edición anterior, atravesando distintos sectores de la ciudad y contando con cuatro puestos de hidratación.
Inscripciones, kits y requisitos
La entrega de los kits para los corredores se realizará el sábado 31 de octubre, en la franja horaria de 17:00 a 22:00, y continuará el mismo domingo de la carrera desde las 7:00 hasta las 8:30. Desde la organización hicieron especial hincapié en los requisitos obligatorios: para disputar los 10 kilómetros competitivos será indispensable presentar un certificado médico o examen habilitante vigente, además de firmar el deslinde de responsabilidad. En tanto, quienes participen de los 3 kilómetros solo deberán completar el deslinde.
Un fuerte componente solidario
Más allá de la actividad física, la Carrera Rosa es el motor que impulsa el trabajo de Corazones en Acción. Desde hace ocho años, esta agrupación desarrolla diversas acciones para acompañar a mujeres y niñas que atraviesan tratamientos oncológicos en Pergamino y la región. Su labor más destacada es el sostenimiento del Banco de Pelucas Solidarias, mediante el cual confeccionan y entregan pelucas de cabello natural de forma totalmente gratuita.
Brescia, durante la presentación, remarcó que el evento se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la prevención, la concientización y el acompañamiento. “No es solamente vestirnos de rosa. Es tomar conciencia, apoyar la causa y acompañar a cada una de las pacientes oncológicas que hoy están en tratamiento, a las que estuvieron, a las que ya no están y a sus familias”, expresó con emoción.
El evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad, en un esfuerzo articulado con las entidades deportivas y solidarias locales. En este sentido, Matías Varela valoró el impacto de la iniciativa en la comunidad: “Es una política del intendente trabajar con instituciones intermedias, porque son las que después nos permiten darle resultados a la sociedad. Esta es una causa que merece nuestro acompañamiento”.
Pergamino ya comienza a palpitar una nueva marea rosa. Una oportunidad inmejorable para que los vecinos se pongan las zapatillas no solo para cruzar una meta, sino para abrazar una causa que nos involucra a todos.