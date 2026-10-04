Lectoras de patentes: cómo funciona este anillo digital de seguridad en Pergamino

Pergamino

A partir de la lectura automática de la patente, el sistema puede contrastar esa información con los registros disponibles y advertir cuando una unidad buscada atraviesa alguno de los puntos controlados.

El Municipio incorporó en los últimos años herramientas tecnológicas destinadas a reforzar los controles sobre los vehículos que ingresan, egresan y circulan por la ciudad; una de ellas es el denominado anillo digital de seguridad, una red de lectoras de patentes que permite identificar automáticamente las matrículas y generar información que puede ser utilizada tanto para la prevención como para distintas investigaciones.

El secretario de Seguridad, Ignacio Doddi, explicó a LA OPINION que el sistema comenzó a desarrollarse hace aproximadamente dos años con la instalación de lectoras en los principales accesos a Pergamino. La intención fue conformar una estructura que permitiera tener información sobre los movimientos vehiculares en los puntos de entrada y salida de la ciudad y, al mismo tiempo, disponer de una herramienta de consulta ante determinadas situaciones vinculadas con la seguridad.

Doddi remarcó que las lectoras de patentes tienen una función específicamente vinculada con la seguridad y que no deben confundirse con los radares utilizados para controlar velocidades ni con otros sistemas de video vigilancia. Este tipo de dispositivos detectan la matrícula de los vehículos que circulan por determinados puntos y esa información ingresa a una plataforma desde la cual se pueden generar las diferentes verificaciones y alertas.

Uno de los principales usos está relacionado con la detección de vehículos que cuentan con pedido de captura. A partir de la lectura automática de la patente, el sistema puede contrastar esa información con los registros disponibles y advertir cuando una unidad buscada atraviesa alguno de los puntos controlados.

Un rol fundamental “Las lectoras de patente cumplen una función netamente de seguridad”, explicó Doddi, quien señaló que la herramienta permite contar con información precisa sobre los vehículos que circulan por los accesos a Pergamino. De esta manera, ante la necesidad de localizar un automóvil determinado, los operadores pueden consultar el sistema y verificar si esa unidad fue detectada al ingresar o salir de la ciudad. La primera etapa del proyecto estuvo enfocada en la conformación del anillo exterior.

Para ello fueron instalados dispositivos sobre las principales rutas que atraviesan el Partido y conectan a Pergamino con otras ciudades y localidades. Actualmente existen lectoras sobre las rutas nacionales Nº 8 y Nº 188 y las rutas provinciales Nº 178 y Nº 32, cubriendo los principales accesos a la ciudad.

Este sistema permite que cada una de las matrículas identificadas vaya incorporándose a la plataforma de seguridad. De esa manera, además del alerta que puede producirse ante determinadas patentes, se genera un registro que puede resultar de utilidad cuando las fuerzas de seguridad o los investigadores necesitan reconstruir los movimientos de un vehículo vinculado con un hecho determinado.

Pero la estrategia desarrollada por la Secretaría de Seguridad no quedó limitada a los accesos. Con el tiempo se avanzó en una segunda instancia, orientada a reforzar los controles dentro de la propia ciudad. En este caso, las lectoras y el sistema de alertas fueron instalados en puntos considerados estratégicos por la división jurisdiccional de Pergamino.

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Ciudad y jurisdicciones Nuestra ciudad se encuentra organizada en tres jurisdicciones policiales. Una de ellas comprende el sector ubicado desde la zona sur hasta el Arroyo; otra se extiende desde ese curso de agua hasta las vías del Ferrocarril Mitre, mientras que la tercera comprende el sector situado hacia el norte de esas vías. Esa distribución permitió identificar determinados puntos de paso entre jurisdicciones donde también podía resultar útil contar con información automática sobre los vehículos.

En ese esquema, los puentes que atraviesan distintos sectores de la ciudad adquirieron particular importancia. Los pasos de Florencio Sánchez, Colón y Rocha, entre otros puntos estratégicos, cuentan con sistemas destinados a detectar determinadas patentes y generar alertas cuando un vehículo buscado atraviesa esos sectores.

La lógica del denominado segundo anillo apunta a que la información pueda ser utilizada cuando un vehículo relacionado con un hecho delictivo intenta desplazarse de una jurisdicción a otra. De esta manera, la tecnología permite ampliar la capacidad de seguimiento y generar avisos que pueden ser atendidos desde el sistema de monitoreo.

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Asimismo, el secretario de Seguridad destacó que esta herramienta se encuentra directamente vinculada con el Centro de Monitoreo; “estas lectoras forman parte de la estructura tecnológica que se coordina desde ese espacio y se complementan con las cámaras de video vigilancia y otros mecanismos utilizados por el Municipio para el seguimiento de situaciones relacionadas con la seguridad”.