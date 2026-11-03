Pergamino reúne a especialistas nacionales e internacionales en un importante curso sobre enfermedades virales
El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) es sede, desde este martes y hasta el jueves, del Curso Nacional e Internacional Teórico-Práctico de Fiebres Hemorrágicas Virales y Enfermedades por Arbovirus 2026.
Pergamino vuelve a ocupar un lugar destacado en el ámbito científico y sanitario. Durante estos días, la ciudad es sede de una importante capacitación nacional e internacional que reúne a especialistas, investigadores y profesionales de la salud para intercambiar conocimientos y experiencias sobre enfermedades virales que representan desafíos para la salud pública.
La actividad, que se desarrolla desde este martes y hasta el jueves inclusive, es organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH), dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), en el marco de las actividades del Centro Colaborador en Fiebres Hemorrágicas Virales y Arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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Tres jornadas de actualización científica
El programa contempla exposiciones teóricas, espacios de intercambio y actividades prácticas, con la participación de referentes nacionales e internacionales.
Durante la primera jornada, desarrollada este martes, el eje está puesto en las arbovirosis y su relación con el fenómeno de El Niño 2026-2027. Se abordan enfermedades como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, Oropouche y Mayaro, además de las herramientas para mejorar la detección clínica, el diagnóstico y la prevención.
El segundo día estará dedicado a las fiebres hemorrágicas virales y los desafíos que representan para la salud pública. Entre los temas centrales figuran la Fiebre Hemorrágica Argentina, el tratamiento con plasma inmune, el desarrollo y la producción de la vacuna Candid #1, el hantavirus y otras enfermedades de impacto internacional.
Formación y trabajo interdisciplinario
La última jornada tendrá una modalidad principalmente práctica, con equipos de trabajo orientados a cuatro áreas: abordaje clínico, diagnóstico laboratorial, gestión de laboratorio e ingeniería, y vigilancia ecológica.
También se desarrollarán actividades vinculadas con el control vectorial, la bioseguridad y la vigilancia de reservorios y vectores.
De esta manera, Pergamino se convierte durante tres jornadas en un punto de encuentro para la formación, la investigación y el intercambio científico, reafirmando la importancia del trabajo que desarrolla el INEVH y su aporte al sistema sanitario nacional e internacional.