Generadores y Parque Solar, las alternativas para reforzar el suministro eléctrico

Pergamino

La expectativa está puesta en que la nueva infraestructura pueda comenzar a funcionar, aunque sea de manera parcial, durante el período de mayor consumo.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino evalúa distintas alternativas para garantizar el abastecimiento de energía durante los meses de mayor temperatura, cuando el consumo suele incrementarse considerablemente. Entre las posibilidades que se encuentran bajo análisis aparece el alquiler de equipos generadores, aunque la decisión estará supeditada al avance de las obras del Parque Solar, que podrían aportar una solución a las necesidades del sistema eléctrico local.

La preocupación por la disponibilidad de energía durante el verano no es nueva. En temporadas anteriores, Pergamino debió recurrir a equipos de generación adicionales para responder a los momentos de mayor demanda, especialmente durante las jornadas de temperaturas elevadas, cuando el uso de aires acondicionados y otros artefactos eléctricos provoca un fuerte incremento del consumo.

En ese contexto, desde la Cooperativa Eléctrica contemplan la posibilidad de contratar generadores para reforzar la capacidad de abastecimiento y contar con una alternativa de respaldo ante eventuales situaciones de exigencia del sistema. Sin embargo, antes de avanzar con esa contratación, la entidad seguirá de cerca la evolución de los trabajos que se llevan adelante en el Parque Solar.

La expectativa está puesta en que la nueva infraestructura pueda comenzar a funcionar, aunque sea de manera parcial, durante el período de mayor consumo. Si eso ocurre y la generación alcanza para inyectar a la red la energía necesaria, podría evitarse el costo que representaría el arrendamiento de equipos generadores.

El Parque Solar, que se desarrolla a partir de un acuerdo entre la Cooperativa Eléctrica y la Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., con el acompañamiento del Municipio, constituye una de las principales apuestas para fortalecer la disponibilidad energética de Pergamino. Su puesta en marcha permitirá incorporar generación al sistema y contribuir a responder a una demanda que suele mostrar sus mayores exigencias durante el verano.

De todos modos, la posibilidad de contar con una generación parcial dependerá de los tiempos de ejecución y de las condiciones técnicas necesarias para que la energía producida pueda ser incorporada a la red de distribución.

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El respaldo de la Provincia Por otra parte, también se espera que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelva a disponer cinco móviles de generación eléctrica para atender eventuales contingencias en distintos puntos del territorio bonaerense. Se trata de equipos que pueden ser utilizados como respaldo cuando las condiciones de consumo o alguna situación particular ponen en riesgo la normal prestación del servicio.

Este recurso ya fue utilizado en veranos anteriores, cuando Pergamino necesitó reforzar su capacidad de generación para afrontar los picos de demanda. En aquellas oportunidades, los equipos fueron instalados en el Parque Industrial, desde donde se podía aportar energía al sistema y colaborar para sostener el abastecimiento.

La disponibilidad de esos móviles provinciales representa una herramienta adicional dentro del esquema de previsión que se analiza para los próximos meses. Su utilización dependerá de cómo evolucione el consumo y de las necesidades que presente la red eléctrica local.

Así, con la llegada de las temperaturas más elevadas cada vez más cerca, la Cooperativa Eléctrica trabaja sobre distintos escenarios para evitar inconvenientes en el suministro. La prioridad será aprovechar, en primer término, la capacidad que pueda aportar el Parque Solar y, en caso de resultar necesario, recurrir a la generación complementaria, tanto mediante equipos alquilados como a través de los móviles que pueda facilitar la Provincia.