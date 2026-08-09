Convocan a niños de escuelas primarias para integrar el nuevo Coro Pergamino
La propuesta, impulsada por el Programa Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses junto a la Dirección General de Cultura y Educación, está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año.
El Programa Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses, en conjunto con la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, abrió la convocatoria para conformar el Coro Pergamino, una nueva propuesta artística y educativa destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las escuelas primarias de la ciudad.
La iniciativa busca acercar a niñas y niños a la práctica coral como una herramienta de formación musical, integración y desarrollo personal, promoviendo además el trabajo colectivo, la creatividad y el sentido de pertenencia a través del canto.
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El coro estará dirigido por el profesor Diego Moran, mientras que la orientación pedagógico-comunitaria estará a cargo de Verónica Polo, quienes acompañarán el proceso de aprendizaje y crecimiento de los futuros integrantes.
Desde la organización invitan a todas las familias a sumarse a la propuesta. "Abrimos la convocatoria de voces para chicas y chicos que tengan ganas de cantar, aprender y compartir la música en grupo. No hace falta tener experiencia previa, solo muchas ganas de participar", señalaron.
El primer encuentro de inscripción y presentación se realizará el miércoles 12 de agosto, a las 18:00, en la Escuela Primaria Nº 42, ubicada en la intersección de avenida Barrancas del Paraná y Solís, en Pergamino.
Los interesados podrán acercarse directamente ese día o solicitar mayor información comunicándose al 2477-343610.