La Muni en tu Barrio llega a Ameghino con una Edición Rosa para concientizar y cuidar la salud

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Pergamino

Habrá actividades de prevención del cáncer de mama, controles de salud, vacunación, asesoramiento municipal, deportes, juegos y música en vivo, en una tarde pensada para compartir en familia y acercar servicios a los vecinos.

Pergamino vuelve a encontrarse en los barrios con una propuesta que combina servicios, prevención, recreación y participación comunitaria. Este sábado, desde las 16:00, el programa La Muni en tu Barrio desembarcará en barrio Ameghino con una edición especial denominada Edición Rosa, en el marco de octubre, el mes dedicado a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles preventivos.

La cita será en la Plaza La Solidaridad, ubicada en Santa Cruz y Conscripto Silva, detrás del Club Racing. Allí, distintas dependencias municipales y organizaciones de la comunidad compartirán una jornada abierta, con atención, información y actividades para todas las edades.

La propuesta busca que los vecinos puedan resolver consultas, conocer programas y acceder a diferentes servicios sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias céntricas. A esa finalidad se suma, en esta oportunidad, un mensaje fundamental: promover el cuidado de la salud y acercar información que puede contribuir a la detección temprana de enfermedades.

Una oportunidad para hablar de salud La secretaria de Salud, Érica Períes, destacó el sentido de esta edición y la participación de instituciones que trabajan en el acompañamiento y la prevención.

“En lo que refiere a Salud nos van a estar acompañando Fundación OncoSalud, Fortaleza, el COP y Corazones en Acción”, explicó. Además, remarcó que el objetivo será dialogar con las vecinas sobre el cáncer de mama y la importancia de realizarse los controles correspondientes.

“En este mes de octubre, donde hablamos sobre la concientización del cáncer de mama, vamos a estar charlando con las vecinas sobre esta temática y la importancia de los controles”, señaló la funcionaria.

La jornada también contará con testeos de VIH, vacunación y control de libretas sanitarias. A su vez, participarán otras dependencias del área de Salud, entre ellas Bromatología, Veterinaria, Saneamiento Ambiental y Salud Mental, que ofrecerán información y asesoramiento.

De esta manera, la Edición Rosa buscará aprovechar el encuentro con la comunidad para poner en primer plano la prevención, responder inquietudes y facilitar el acceso a servicios sanitarios.

Varela, Períes y Cascardo, brindaron detalles de la propuesta. Actividades para toda la familia La tarde tendrá, además, una importante agenda recreativa. Habrá kermés deportiva, inflables, propuestas de educación vial, actividades familiares y música en vivo, entre otras alternativas para disfrutar al aire libre.

El subsecretario de Deportes, Matías Varela, señaló que las actividades deportivas son una herramienta importante para convocar a los vecinos y generar espacios de encuentro.

“Sabemos que el deporte es un embajador en estas actividades, convoca”, afirmó. También destacó las características de Ameghino, un barrio donde hay una importante presencia de jóvenes y una fuerte identificación con el Club Racing.

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La ubicación de la plaza, detrás de la institución deportiva, favorece ese vínculo. “La plaza está ubicada en Santa Cruz y Conscripto Silva, justo atrás del club, entonces trabajamos mucho en conjunto para difundir la actividad”, explicó.

Entre las propuestas habrá inflables destinados especialmente al público infantil y una cancha inflable en la que suelen organizarse torneos competitivos. La intención es que chicos, jóvenes y adultos encuentren alternativas para participar y compartir una tarde diferente.

Una oportunidad para terminar la secundaria Otro de los espacios destacados de la jornada será el destinado a la educación. La Dirección de Recursos Humanos brindará información e inscribirá a quienes deseen finalizar sus estudios secundarios mediante el programa Adultos 2000, una propuesta de cursada en línea y con validez nacional.

La directora del área, Flavia Cascardo, explicó que la iniciativa forma parte de las herramientas que el Municipio busca acercar a la población a través de sus recorridas por los barrios.

“Con La Muni en tu Barrio buscamos acercar todos los espacios municipales al ciudadano para que no tengan que venir a los edificios principales”, sostuvo.

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En ese sentido, detalló que durante la jornada se ofrecerá asesoramiento a jóvenes, adultos y personas mayores que no hayan completado la escuela secundaria.

“Vamos a presentar el Programa Adultos 2000, que bajamos este año a través del municipio de Pergamino. La idea es que todos puedan terminar el secundario de manera online, en su tiempo y con validez nacional”, expresó Cascardo, quien invitó a los interesados a acercarse para conocer los requisitos y las posibilidades de inscripción.

La gestión municipal, más cerca Desde su puesta en marcha el año pasado, La Muni en tu Barrio recorrió distintos sectores de Pergamino y también llegó a localidades del Partido. El programa tiene como eje descentralizar la atención y facilitar el contacto directo entre las áreas municipales y la comunidad.

En cada encuentro, los equipos ofrecen orientación sobre trámites, programas y servicios, mientras que las actividades recreativas permiten transformar las plazas en espacios de participación y encuentro.