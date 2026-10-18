Douglas define la clasificación en casa: un empate lo mete en la siguiente fase

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El "Rojinegro" recibe a El Linqueño en el estadio "Miguel Morales" por la vuelta de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A. Tras igualar sin goles en la ida, al equipo pergaminense le alcanza con otra igualdad para avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Llegó la hora de la verdad para Douglas Haig. Este domingo, ante su gente en el estadio "Miguel Morales", el "Fogonero" buscará dar el paso decisivo para mantener viva su última ilusión de pelear por el ascenso a la Primera Nacional. A partir de las 16:00, recibirá a El Linqueño en el encuentro de vuelta correspondiente a los 16avos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El encargado de impartir justicia en este duelo trascendental será el árbitro bahiense Fernando Marcos.

El “Rojinegro” llega a este compromiso con las cartas a su favor y un panorama estratégico alentador gracias a la denominada "ventaja deportiva" obtenida por su mejor ubicación en las fases previas. Luego de haber igualado 0 a 0 el pasado domingo en el estadio "Leonardo Costa" de Lincoln, a Douglas le alcanzará con firmar un nuevo empate para asegurar su boleto a los octavos de final. Por el contrario, El Linqueño se encuentra contra las cuerdas y está obligado a buscar un triunfo si quiere seguir en carrera.

La igualdad en Lincoln El partido de ida dejó varias enseñanzas para el cuerpo técnico que lidera Hernán Medina. Fue un trámite de dos caras: en la primera mitad, Douglas fue superior, manejó los hilos del encuentro y le aportó profundidad a su juego, aunque careció de la puntada final para quebrar el cero. Sin embargo, el complemento fue otra historia.

El conjunto local salió a presionar, complicó de la mano de su delantero Juan Cruz Gutiérrez y obligó a una salvada providencial de Lucas López sobre la línea. Todo se hizo aún más cuesta arriba para el "Rojinegro" cuando, a los 22 minutos de la segunda etapa, el mediocampista Brian Meza vio la tarjeta roja por cortar un avance prometedor. Con un hombre menos, Douglas demostró carácter, se replegó con orden y logró sostener un cero fundamental que este domingo le permite definir la serie con mayor tranquilidad en su propia casa.

Cambio de esquema Sabiendo perfectamente que el equipo necesita hacerse fuerte de local para recuperar la confianza de su hinchada y que no puede salir simplemente a especular con el empate cediéndole la iniciativa al rival, el director técnico "La Tota" Medina metería mano en la formación inicial y cambiaría el esquema. El entrenador cordobés realizaría dos modificaciones respecto al once que saltó a la cancha en Lincoln, y cambiaría el dibujo táctico pasando a un clásico 4-4-2 para tener mayor peso y presencia en el área rival.

Seguí leyendo Deportes Douglas igualó en Lincoln y le alcanzará con otro empate para avanzar

En el mediocampo, la ausencia obligada del expulsado Brian Meza sería cubierta por Gonzalo Baglivo, quien ingresaría desde el arranque. La segunda variante representaría una clara declaración de intenciones ofensivas: el delantero Martín Schlotthauer se sumaría al ataque para hacer dupla con Jonatan Palacio. Para hacerle lugar, quien dejaría su puesto en la zona media sería Luciano Cuello.

De esta manera, la probable formación del "Rojinegro" para salir a sellar la clasificación sería la siguiente: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela y Mariano Mauri; Guillermo Pereira, Gonzalo Baglivo, Lautaro Ojeda y Marcos Giménez; Jonatan Palacio y Martín Schlotthauer.