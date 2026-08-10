> Joaquín Debeljuh Taruselli fue segundo en Termas y mantiene la punta del Argentino

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El piloto de Acevedo-Pergamino, a bordo de la RVM Rally 450R, escoltó al cordobés Jeremías Pascual en la segunda fecha del CANAV y sumó un nuevo podio. Con la victoria en el SARR y este segundo puesto en Termas de Río Hondo, llegará como líder a la definición del certamen.

Joaquín Debeljuh Taruselli volvió a subirse al podio y dio otro paso importante en la defensa de su título argentino de rally raid. El piloto de Acevedo-Pergamino finalizó segundo en la clasificación general de Motos de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (CANAV), que se disputó entre el viernes y el domingo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

A bordo de la RVM Rally 450R y como piloto oficial de la marca, Debeljuh Taruselli registró un tiempo acumulado de 5h. 32m. 36s, ubicándose a 20m. 31s. del vencedor, el cordobés Jeremías Pascual, quien dominó la competencia de principio a fin con una Kove 450 Rally y totalizó 5h. 12m. 04s.

El podio de la categoría Motos se completó con el paraguayo Guido Krahn, también con una Kove 450 Rally, quien terminó tercero a 26m. 32s. del ganador. Cuarto fue Julián Sánchez, a 28m. 22s, y quinto Martín Duplessis, a 28m. 58s, ambos con Fantic EXC450 Rally.

Un fin de semana veloz y exigente La segunda fecha del CANAV comenzó el viernes con el prólogo y continuó durante el fin de semana con dos etapas que exigieron a pilotos y máquinas sobre terrenos que permitieron desarrollar velocidades superiores a las habituales en otras competencias del campeonato.

La primera etapa, disputada el sábado, tuvo como punto de partida el autódromo de Termas de Río Hondo. Los participantes afrontaron inicialmente cerca de 200 kilómetros de enlace con bajas temperaturas, para luego completar aproximadamente 200 kilómetros de especial divididos en dos tramos cronometrados. Finalmente, otro enlace de unos 100 kilómetros los llevó nuevamente al vivac. En esa jornada, Jeremías Pascual se quedó con la victoria en la categoría M1 de motos, mientras que Debeljuh Taruselli ocupó el segundo lugar y el mendocino Julián Sánchez completó el podio.

La competencia tuvo su cierre deportivo el domingo, con la última etapa y una exhibición en el Súper Especial del Dique Frontal, desarrollado frente a los boxes del autódromo. Pascual ratificó su dominio y se quedó con la clasificación general.

Guido Krahn (3°), Jeremías Pascual (1°) y Joaquín Debeljuh Taruselli (2°), el podio en Termas de Río Hondo. Otra vez entre los mejores Para Debeljuh Taruselli, el segundo puesto significó volver al podio en una temporada en la que tiene como objetivo defender la corona nacional. El acevedense había comenzado el campeonato con una victoria en la primera fecha, correspondiente al South American Rally Race (SARR), y ahora sumó un nuevo resultado destacado que le permite mantenerse como líder del Campeonato Argentino.

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“Puesto 2 en este CaNav Rally Raid en Santiago junto a RVM motocicletas. Muy contentos de volver al podio y disfrutar mucho todo el finde manejando a fondo”, expresó el piloto a través de sus redes sociales, donde también destacó el nivel de los competidores y agradeció el trabajo de su equipo, la asistencia de Honda Rodríguez de París, RVM Motocicletas, sus sponsors y todos quienes acompañan su proyecto deportivo.

El resultado adquiere especial relevancia dentro de una temporada en la que Debeljuh Taruselli viene afrontando desafíos nacionales e internacionales. Además de liderar el certamen argentino, a fines de mayo completó el Desafío Ruta 40, tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, donde logró recuperarse de un inconveniente mecánico sufrido en la etapa inicial para finalizar 21º en Rally 2.

En busca de otra corona El piloto de Acevedo atraviesa así otro año de protagonismo en el rally raid. Finalista del Dakar 2022, ganador de las últimas dos ediciones del South American Rally Race y vigente campeón argentino y latinoamericano, Debeljuh Taruselli apunta ahora a cerrar la temporada con nuevos títulos.

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En 2025 consiguió por tercera vez el Campeonato Argentino -segunda de manera consecutiva- y, además, conquistó por primera vez el Campeonato Latinoamericano FIM, logros que buscará repetir durante la presente temporada.

La definición del Campeonato Argentino llegará con la tercera y última fecha, que tendrá lugar entre el 21 y el 25 de octubre y será nuevamente el SARR Series. La competencia, además, otorgará puntos para el Campeonato Latinoamericano FIM.