Carlos Arriola, el autor del gol que calmó a Douglas: “Los de afuera tenemos que empujar”

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El delantero correntino habló tras el triunfo ante El Linqueño, se refirió a su rol desde el banco y analizó la serie que viene frente a Villa Mitre.

Carlos Arriola convirtió el domingo el gol que le dio tranquilidad a Douglas Haig y aseguró la clasificación ante El Linqueño. En diálogo con LA OPINION, el delantero correntino repasó su llegada a Pergamino, habló de su rol como suplente y adelantó cómo encaran la serie frente a Villa Mitre.

El tanto llegó a los 41 minutos y desató un desahogo que se notó en el festejo. “Hace mucho que no hacía un gol”, reconoció el jugador, que se sacó la camiseta para celebrar. “Es un sueño de todos los jugadores hacer un gol sobre el final, sacarse la remera. Y principalmente también dedicárselo a Dios, que es mi sostén siempre”.

De Saladas a Pergamino Arriola es oriundo de Saladas, una localidad correntina de unos 20.000 habitantes ubicada a poco más de una hora de la capital provincial. “Hay una plaza principal y ahora hicieron como una costanera cerca de una laguna, que está lindo para ir a tomar mate”, describió al contar cómo es la vida en su pueblo, donde todavía vive su familia.

Desde que llegó a Douglas volvió una sola vez, durante un parate del torneo. “No se hace difícil, porque estoy acostumbrado. Estoy acá con mi mujer y con mi perra, y vamos para todos lados siempre”, contó. Su esposa también es de Saladas.

Sobre la ciudad que lo recibió, fue claro: “Pergamino como ciudad, hermoso. Me gusta mucho, estamos muy cómodos, nos gusta la tranquilidad y no es muy ruidosa la ciudad”.

El presente del equipo y el cambio de técnico Consultado por el momento deportivo, el delantero señaló que el plantel atraviesa un proceso de adaptación tras el cambio de entrenador. “Creo que estamos bien, estamos mejorando mucho. El cambio de técnico también, la forma de jugar: uno tenía una forma de jugar y ahora el entrenador tiene otra, y de a poco estamos agarrando la manera de llevar eso”, explicó. Y agregó: “El grupo está muy bien y estamos contentos porque se ganó, más que nada”.

El rol desde el banco: “El mal se lo hace uno mismo” Uno de los tramos más interesantes de la entrevista fue cuando se le preguntó por su situación en el equipo. Arriola llegó a Douglas para ser titular, pero en la mayoría de los partidos ingresó desde el banco.

Su respuesta fue frontal: “Obviamente todo jugador quiere estar entre los 11, pero hay una realidad: si vos no lo aceptás y te bajoneás, el mal se lo hace uno mismo y perjudica al grupo. Si yo no estoy bien, quizás tampoco le hago bien al que está jugando”.

Y completó con una definición sobre el funcionamiento de un plantel: “Esto es competencia día a día, una competencia sana. Yo me preparo para jugar todo el tiempo, para lo que necesite el técnico. Al fin y al cabo son 11 los que entran, y los de afuera tenemos que empujar, tenemos que tratar de cambiar el partido con un toque”.

Su posición y el gol de la diagonal Sobre dónde se siente más cómodo, el jugador explicó que su carrera transcurrió mayormente como carrilero por izquierda o más adelantado, aunque también actuó como interno y por derecha. “Me gusta estar en contacto con la pelota. Por ahí me vuelvo un poco loco cuando no tengo participación”, admitió.

Consultado puntualmente sobre si prefiere recibir al pie para encarar o tirar diagonales, respondió que depende de la lectura del partido: “Hay momentos en los cuales te conocen la forma de jugar y necesitás tirar una diagonal, porque al pie vas a tener la marca encima. Pero hay jugadores que te esperan, y ahí es recibir el pase al pie y empezar a construir”.

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Esa fue, precisamente, la jugada del gol: “El otro día se dio esa diagonal. Fue un pase terrible de Tati y se tuvo que dar así, porque si me la daba al pie quizás estaba muy lejos del arco”.

Con esta conquista, Arriola llegó a dos goles con la camiseta de Douglas. El primero había sido ante Chivilcoy: “Ese era para cortar una sequía importante, y este para llevar tranquilidad. Fueron dos hasta ahora, pero importantes”.

Villa Mitre y la ventaja deportiva De cara a la serie frente al conjunto bahiense, con la ida en Bahía Blanca y la vuelta en Pergamino, el delantero advirtió sobre el riesgo de confiarse por la ventaja deportiva.

“Tenemos que ir relajados, sabiendo que tenemos la ventaja deportiva, pero con la mentalidad de que estamos abajo, que estamos perdiendo. Ese tiene que ser el enfoque: estar concentrados y no relajarnos en los 90 minutos”, sostuvo.

También anticipó el escenario que esperan encontrar: “Villa Mitre es un equipo grande, que siempre está peleando a esta altura. Va a ser un lindo partido, porque ellos van a empezar a dejar espacios y eso lo tenemos que aprovechar”.

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Sobre el partido de ida, planteó la necesidad de ser inteligentes: “Ellos tienen que ganar y seguramente en su cancha van a querer ir a presionar. Nosotros tenemos que estar bien parados y aprovechar los espacios que dejan siempre cuando un equipo va a buscar el resultado”.

Y cerró con una advertencia que trajo un ejemplo reciente: “Tampoco tenemos que ser muy juveniles de querer ir a ganar y después quedar mal parados y terminar perdiendo al último minuto, como le pasó a Ramallo, que lo perdió al último minuto y se va a su casa”.



