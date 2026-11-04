Otro podio para Brenda Bernard: tercera en la general del Ironman 51.50 de San Juan

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La triatleta pergamiense ganó la categoría F35-39 en la prueba de distancia olímpica y sumó un nuevo logro tras su reciente clasificación al Mundial 70.3. "Di lo que tenía y lo que podía, estoy más que satisfecha", le dijo a LA OPINION. También fue finisher Victorio Jaume.

Apenas unas semanas después de haber sellado en Buenos Aires su clasificación al Mundial 70.3 del próximo año, Brenda Bernard sumó un nuevo podio de jerarquía para el triatlón pergaminense. En esta oportunidad, la integrante del SDG Team sobresalió el pasado viernes en el Ironman 51.50 de San Juan (distancia olímpica) al finalizar tercera en la general femenina y quedarse con el triunfo en la categoría F35-39 con un registro de 2h. 28m. 59s.

Este podio se suma al obtenido a principios de octubre en el Ironman 70.3 de Buenos Aires, donde también había ocupado el tercer lugar de la general femenina (y el segundo en su divisional), resultado que le otorgó la clasificación al Campeonato Mundial 70.3 de 2027 en Chattanooga, Estados Unidos.

En tierras sanjuaninas, para completar la exigente prueba que reunió a 1.050 inscriptos de casi 20 países, Bernard registró parciales de 25m. 29s. en los 1,5 kilómetros de natación, 1h. 13m. 01s. en los 40 kilómetros de ciclismo y 44m. 26s. en los 10 kilómetros de pedestrismo.

El podio de la clasificación general femenina fue encabezado por la bonaerense Lucila Merlo, quien se quedó con el triunfo con una marca de 2h. 21m. 31s. En la segunda posición se ubicó Maia Coletto, de San Martín de los Andes, con un registro de 2h. 27m. 45s. (a 6m. 13s. de la ganadora), mientras que la pergaminense completó el Top 3 a 7m. 27s. de la líder.

La pergaminense en el tercer lugar del podio de la clasificación general del Ironman 51.50 de San Juan. "Di lo que tenía y lo que podía" En diálogo con LA OPINION, Bernard analizó su desempeño en San Juan y confesó que, a pesar del excelente resultado final, debió lidiar con el desgaste físico previo y las duras condiciones climáticas durante la competencia.

"No fue una buena carrera, no tuve buenas sensaciones. Nunca me pude acomodar en el tramo de ‘bici’, sentía como que no tenía piernas", relató sobre el segundo tramo de la prueba. Y sobre los 10 kilómetros finales a pie, contó: "No tuve una buena adaptación con el clima porque veníamos de días más frescos y terminamos corriendo con 33 grados de térmica; fue terrible. Pero di lo que tenía y lo que podía y se me dio este tercer puesto en la general, así que más que satisfecha".

Al momento de explicar el origen de esas sensaciones físicas, la atleta local apuntó al desgaste acumulado en las horas previas: "También influyó un mal descanso. Creo que fue una acumulación porque viajé el día anterior, dormí poco y manejé 10 horas, con todo lo que conlleva un viaje de muchos kilómetros".

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Con la autocrítica y el aprendizaje que caracterizan su carrera deportiva, concluyó entre risas: "De todo se aprende y queda claro que el día anterior a una carrera no hay que viajar más. Pero sumamos otra más a la temporada y estoy supercontenta".

Un recorrido exigente El Ironman 51.50 de San Juan se llevó a cabo por primera vez el viernes en la antesala de lo que fue, el domingo, el esperado regreso de la distancia Full Ironman a la Argentina, en el marco del décimo aniversario de la franquicia en el país.

La competencia de distancia olímpica comenzó a las 10:00 desde el embarcadero del Dique Punta Negra, en el departamento Zonda. Tras los 1.500 metros de nado en aguas abiertas, el circuito de 40 kilómetros de ciclismo en ruta conectó los departamentos de Zonda, Ullum y Rivadavia, pasando por el descenso del Dique Punta Negra, calle Las Moras, Villa Ibáñez y el Dique de Ullum hasta Marquesado, culminando en el ingreso al Regimiento de Infantería de Montaña 22.

Desde allí se pusieron en marcha los 10 kilómetros de pedestrismo por Avenida Libertador hacia el Parque de Rivadavia, transitando luego por Punta de Rieles, Víctor Hugo Nuche, Avenida José Ignacio de la Roza, el Puente Cívico, Avenida España y el paso frente al Teatro del Bicentenario hasta cruzar el arco de llegada en la Plaza Bicentenario.