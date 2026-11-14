A un paso de las semifinales: qué resultado necesita Douglas Haig para seguir en carrera

> A un paso de las semifinales: qué resultado necesita Douglas Haig para seguir en carrera

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El equipo de Pergamino define este domingo, a las 17 horas, una llave por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En Nota al Pie, por La Opinión, se adelantó el partido que Douglas Haig disputará el domingo a las 17 horas en Chivilcoy frente a Gimnasia y Esgrima, por la llave que define el acceso a semifinales por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Hernán Medina ganó el partido de ida 1 a 0, por lo que, según explicaron en el programa, le alcanza con empatar para avanzar. Si pierde, queda eliminado.

En el programa se informó que el árbitro designado es Fernando Marcos, quien dirigió al Fogonero en 15 oportunidades con siete triunfos, cinco empates y tres derrotas. Los conductores señalaron que no conocían polémicas marcadas en sus actuaciones, aunque advirtieron que Chivilcoy suele ser escenario de episodios que generan controversia.

A 90 minutos de las semifinales: qué necesita Douglas para clasificar Douglas Haig tiene una oportunidad inmejorable de dar un nuevo paso hacia el ascenso a la Primera Nacional. Tras imponerse por 1 a 0 en el encuentro de ida, con gol de Martín Schlotthauer, llegará a la revancha con la ventaja a su favor.

Si gana o empata, sellará su clasificación a semifinales. En cambio, una derrota lo dejaría eliminado, ya que la igualdad en el resultado global favorece a Gimnasia de Chivilcoy por ventaja deportiva.

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Douglas ganó 1 a 0 en el partido de ida y cuenta con esa ventaja para la revancha. Por lo tanto, este domingo le alcanza con el empate para avanzar a semifinales. Es decir, necesita empatar o ganar. Si pierde, cualquiera sea el resultado, quedará eliminado, ya que no hay diferencia de gol que lo favorezca incluso en una derrota porque en Pergamino ganó por la mínima. Si empata o gana, se meterá entre los cuatro mejores