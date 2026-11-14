San Pedro: impulsan la producción de huertas comunitarias con la entrega de plantines

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Región

La distribución alcanzó a organizaciones de San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás, en el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense.

14 de noviembre de 2026 a las 03:27 p. m.

14 de noviembre de 2026 a las 03:27 p. m.

El Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires entregó plantines de estación a 32 instituciones y organizaciones comunitarias de la ciudad de San Pedro y la región. La iniciativa busca fortalecer los proyectos productivos locales, promover la producción agroecológica y acompañar el desarrollo de huertas durante la temporada de primavera-verano.

Cuatro distritos participaron de la iniciativa La entrega se realizó en el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense y comprendió a entidades de San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás.

La articulación regional estuvo a cargo de la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, que trabajó en la coordinación de esta propuesta destinada a acompañar las experiencias productivas de distintas organizaciones comunitarias.

El objetivo es brindar herramientas e insumos para que las instituciones puedan desarrollar y ampliar sus espacios de cultivo, aprovechando las condiciones propias de la temporada.

Qué variedades recibieron las instituciones Durante la jornada de distribución, las organizaciones beneficiarias recibieron distintas variedades hortícolas y frutales seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas de la región.

Entre los ejemplares entregados se encontraban plantines de tomate, berenjena, puerro, remolacha y sandía baby, especies que permiten diversificar la producción y ampliar las alternativas de cultivo en las huertas.

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La propuesta apunta a que las instituciones puedan aprovechar estos recursos para sostener sus proyectos, generar alimentos y fortalecer las experiencias de trabajo comunitario.

El objetivo del programa Huerta Urbana Bonaerense El programa Huerta Urbana Bonaerense forma parte de una política pública provincial orientada a fortalecer la soberanía alimentaria y promover prácticas de producción agroecológica en distintas comunidades bonaerenses.

Además, busca impulsar la generación de empleo local a través del abastecimiento de cercanía y el trabajo asociativo, favoreciendo el desarrollo de circuitos productivos que vinculen a quienes producen con las comunidades donde se consumen esos alimentos.