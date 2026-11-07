San Nicolás: La población de la cárcel creció un 35% en diez años y triplica su capacidad

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San Nicolás

La Unidad Penal N.º 3 tiene capacidad para 358 personas, pero llegó a alojar a 986 detenidos en abril de 2025. Los registros reflejan una sobrepoblación sostenida.

La población de la Unidad Penal N.º 3 de San Nicolás aumentó un 34,9% en una década, de acuerdo con los registros históricos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Mientras que en abril de 2015 había 731 personas detenidas, diez años después la cifra alcanzó las 986, frente a una capacidad reconocida de apenas 358 plazas.

La sobrepoblación en la cárcel de San Nicolás se mantiene desde hace años La evolución de los números permite observar que el crecimiento de la población carcelaria no responde a una situación aislada. La cantidad de personas alojadas en la UP3 se mantuvo en niveles muy superiores a su capacidad durante los últimos años.

En marzo de 2023, los registros indicaban que había 848 personas detenidas. Un año después, en marzo de 2024, la cifra ascendió a 918. La tendencia continuó durante ese período: en junio se contabilizaron 899 internos y, hacia diciembre, la población había llegado a 964.

El comienzo de 2025 tampoco mostró una modificación significativa. En marzo se registraron 980 personas alojadas y en abril se alcanzó uno de los valores más elevados de la serie, con 986 detenidos.

Frente a las 358 plazas reconocidas para el establecimiento, en abril de 2025 había 628 personas por encima de la capacidad disponible. Esto representa una ocupación equivalente a 2,75 veces el cupo informado.

Durante el segundo semestre de ese año los números continuaron en niveles similares. En septiembre se contabilizaron 985 personas y en octubre la cifra descendió levemente a 974. De esta manera, entre abril de 2015 y octubre de 2025, la población aumentó en 243 personas, un incremento del 33,2%.

Cuántos condenados y procesados hay en la Unidad Penal 3 Los datos abiertos de la Comisión Provincial por la Memoria también permiten conocer la composición de la población carcelaria según el género y la situación procesal de las personas detenidas.

En octubre de 2025, de los 974 internos registrados en la UP3, 954 eran varones y 20 mujeres. Entre los hombres había 568 condenados, 378 procesados con prisión preventiva y ocho personas registradas sin prisión preventiva.

En el caso de las mujeres, ocho contaban con condena. En términos generales, los datos muestran que alrededor del 40% de las personas alojadas en la cárcel nicoleña no tenía una sentencia condenatoria al momento de ese relevamiento.

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La información permite dimensionar no solamente el crecimiento de la población, sino también las características de quienes permanecen alojados en el establecimiento penitenciario.

Las condiciones de alojamiento y los problemas edilicios detectados La sobrepoblación se suma a las dificultades de infraestructura y mantenimiento que fueron señaladas en distintos relevamientos realizados durante 2024.

Entre los problemas constatados se mencionaron deficiencias en las instalaciones eléctricas, humedad, falta de calefacción, inconvenientes en la provisión de gas, presencia de roedores e insectos y dificultades relacionadas con la atención médica y la alimentación.

A partir de esas situaciones, una resolución judicial ordenó avanzar con reparaciones y regularizar distintos servicios dentro del establecimiento.

En otra inspección realizada durante ese mismo año, la Comisión Provincial por la Memoria detectó que 71 personas estaban alojadas en un pabellón cuya capacidad era de 44. El relevamiento también advirtió inconvenientes en las duchas, las instalaciones, la higiene y los servicios básicos, lo que derivó en una presentación judicial.

La comparación de los registros históricos permite observar la continuidad del problema: de las 731 personas detenidas en abril de 2015 se pasó a cifras cercanas al millar durante 2025.