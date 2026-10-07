San Pedro: Siete animales fueron robados y faenados en un campo cercano a Villa Sarita

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El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en un establecimiento próximo a la Ruta 191. Investigan la Patrulla Rural y la Fiscalía.

Un nuevo caso de abigeato es investigado en la zona rural de San Pedro luego de que siete animales fueran robados y faenados durante la madrugada del lunes, en un establecimiento ubicado en inmediaciones de la Ruta 191, a la altura de Villa Sarita.

Abigeato en un campo cercano a Villa Sarita El episodio fue descubierto durante las primeras horas de la mañana, cuando vecinos de la zona advirtieron que había animales sueltos y se comunicaron con el productor. Al llegar al establecimiento, constataron que desconocidos habían ingresado durante la madrugada y faenado siete animales de distintos pesos.

Los delincuentes retiraron la carne del lugar y dejaron las cabezas y vísceras de los ejemplares. Además, para ingresar y salir del campo, cortaron parte del alambrado perimetral, lo que provocó que otros animales escaparan del establecimiento.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el productor había permanecido en el campo hasta aproximadamente las 20.00 del domingo. El aviso sobre la presencia de hacienda fuera del predio y el faltante de animales llegó cerca de las 6.00 del lunes.

El hecho volvió a generar preocupación entre los productores de la zona rural de San Pedro, donde el abigeato representa uno de los principales problemas vinculados con la seguridad de los establecimientos agropecuarios.

Preocupación por el robo y faenamiento de ganado Raúl Victores, representante de la Sociedad Rural, expresó su preocupación por lo ocurrido y calificó el episodio como un hecho de gravedad. “Estamos indignados y consternados”, manifestó al referirse al robo de los siete animales.

El dirigente señaló además que los ejemplares presentaban características similares a las observadas en otros episodios de abigeato registrados anteriormente en la zona.

Uno de los interrogantes que plantea la Sociedad Rural está relacionado con el destino de la carne obtenida luego del faenamiento. Victores sostuvo que el volumen sustraído plantea la posibilidad de que exista un circuito posterior de comercialización y reclamó controles para determinar dónde podría ser colocada.

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En ese sentido, planteó la necesidad de reforzar las inspecciones bromatológicas y de contar con mayores recursos para las fuerzas encargadas de la prevención y la investigación de delitos rurales.

Patrulla Rural investiga el caso y preparan Tranqueras Seguras Las actuaciones quedaron en manos del Comando de Patrulla Rural y de la Fiscalía en turno, que buscan establecer cómo ingresaron los delincuentes al establecimiento y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

El secretario de Seguridad, Juan Carlos Agüero, confirmó que la Patrulla Rural lleva adelante inspecciones y distintas tareas investigativas vinculadas con el caso. El funcionario señaló que, por el momento, no se brindarán mayores detalles para evitar afectar las medidas que se encuentran en desarrollo.

Agüero también indicó que mantuvo contacto con el productor damnificado y con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, avanzan los preparativos para implementar en la zona el programa Tranqueras Seguras, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención y la comunicación ante situaciones de inseguridad en áreas rurales.