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San Pedro: El Municipio descontó días de paro y los gremios convocaron a una movilización

El Municipio de San Pedro descontó las jornadas de paro de septiembre y el STM convocó a una movilización este jueves frente al Palacio Municipal.

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08 de octubre de 2026 a las 08:55 a. m.
Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por Juan Cruz Acosta, ratificó su absoluto rechazo a la decisión gubernamental.
Foto: Google

El Ejecutivo municipal de San Pedro descontó los días de paro realizados en septiembre a los trabajadores que adhirieron a las medidas de fuerza. La decisión profundizó el conflicto salarial con los gremios, que rechazaron los recortes y convocaron a una concentración para este jueves frente al Palacio Municipal.

Descuento de los días de paro en San Pedro

El Departamento Ejecutivo municipal efectivizó este martes el descuento de las jornadas de paro correspondientes a las medidas de fuerza realizadas durante septiembre. La decisión alcanzó a los trabajadores municipales que participaron de las protestas y generó una nueva escalada en el conflicto salarial.

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Las jornadas de paro habían sido anunciadas formalmente por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), ATE y UPCN mediante presentaciones realizadas ante el Municipio y el Ministerio de Trabajo.

Las medidas se desarrollaron los días 17 y 18 de septiembre y volvieron a concretarse el 24 y 25 de ese mes.

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Los gremios rechazaron los recortes salariales

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, conducido por Juan Cruz Acosta, expresaron su rechazo a la decisión del Ejecutivo de descontar las jornadas de protesta.

La situación ya había generado tensión antes de la liquidación de los haberes, luego de que trascendiera una directiva interna enviada a las distintas secretarías y direcciones municipales.

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Según esa disposición, las jornadas en las que se realizaron las medidas de fuerza debían registrarse administrativamente como faltas injustificadas y no bajo la figura de paro gremial.

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La confirmación de los descuentos provocó una nueva reacción de la dirigencia sindical, que cuestionó la decisión adoptada por el gobierno municipal.

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Convocan a una movilización frente al Municipio

Ante este escenario, el STM convocó a los trabajadores municipales a participar de una concentración y movilización prevista para este jueves a las 09:00.

La protesta tendrá como punto de encuentro el Palacio Municipal de San Pedro, ubicado en Pellegrini 150.

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La convocatoria se produce en medio de un conflicto que mantiene enfrentados al Ejecutivo de Cecilio Salazar y las organizaciones gremiales por la situación salarial de los trabajadores municipales.

Los sindicatos buscan expresar su rechazo a los descuentos aplicados sobre los haberes de quienes participaron de las medidas de fuerza realizadas durante septiembre.

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