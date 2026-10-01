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San Pedro: Diez computadoras serán destinadas a escuelas tras una campaña de reciclaje

La campaña municipal de residuos electrónicos permitió recuperar más de 2.300 kilos de materiales y obtener equipos informáticos para establecimientos educativos.

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01 de octubre de 2026 a las 01:00 p. m.
Diez computadoras de escritorio serán destinadas a establecimientos educativos de San Pedro tras ser entregadas al Municipio por la cooperativa TecnoRaee.
Foto: eldiariodesanpedro.com.ar

La campaña de residuos eléctricos y electrónicos impulsada por el Municipio de San Pedro permitió recuperar más de 2.300 kilos de materiales durante junio y julio. En el marco del convenio con la cooperativa TecnoRaee, fueron entregadas diez computadoras que serán destinadas a establecimientos educativos del distrito.

Diez computadoras para escuelas de San Pedro

Los equipos fueron recibidos por el Municipio por parte de TecnoRaee, la cooperativa encargada del tratamiento de los residuos recolectados durante la primera campaña municipal.

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La donación permitirá atender necesidades de distintos establecimientos educativos de San Pedro y forma parte del acuerdo establecido para recuperar materiales que los vecinos acercaron desde diferentes barrios y localidades del partido.

La iniciativa busca darle un nuevo destino a aparatos que, de otro modo, podrían convertirse en residuos y generar impactos ambientales.

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La campaña de residuos electrónicos recuperó más de 2.300 kilos

Este martes, la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó un nuevo traslado de aparatos recuperados hacia la sede de TecnoRaee, ubicada en Pilar.

La primera campaña municipal se desarrolló durante los meses de junio y julio y permitió reunir más de 2.300 kilos de residuos eléctricos y electrónicos.

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TecnoRaee cuenta con autorización del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires para realizar el tratamiento de este tipo de materiales, tanto mediante procesos de recuperación como para su disposición final.

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Durante la visita, además de las diez computadoras, la cooperativa entregó un proyector a la Dirección de Ambiente, que será utilizado como herramienta para las charlas de concientización que se desarrollan en establecimientos educativos.

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San Pedro prepara una nueva campaña de reciclaje electrónico

Desde la Dirección de Ambiente anticiparon que el Municipio prevé realizar una nueva campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos durante los próximos meses.

La propuesta volverá a contar con distintos puntos de recepción para facilitar la participación de vecinos interesados en entregar aparatos en desuso y evitar que terminen en lugares inadecuados.

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Mientras se organiza la próxima campaña, quienes tengan residuos eléctricos o electrónicos y necesiten retirarlos pueden coordinar el retiro comunicándose al 3329 628949.

De esta manera, el Municipio busca continuar promoviendo la recuperación de materiales, fortalecer las acciones de concientización ambiental y generar nuevos aportes destinados a instituciones educativas de San Pedro.

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