Granizo en San Pedro: el INTA determinó que los daños fueron focalizados y no generalizados

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El informe técnico del INTA San Pedro determinó que el granizo del 27 de septiembre provocó daños puntuales en cultivos, invernáculos y caminos rurales, principalmente en el corredor de Río Tala.

01 de octubre de 2026 a las 08:54 a. m.

01 de octubre de 2026 a las 08:54 a. m.

El temporal de granizo registrado el 27 de septiembre en el partido de San Pedro tuvo una afectación focalizada y concentró sus mayores consecuencias en el corredor comprendido entre la Ruta Nacional 9, Río Tala y sectores rurales cercanos. Un estudio técnico del INTA relevó 31 puntos para determinar el alcance y las características del fenómeno.

El temporal de granizo se concentró en Río Tala y la Ruta 9 El fenómeno estuvo asociado al desarrollo de una tormenta convectiva intensa, generada por el avance de un frente frío sobre una masa de aire cálida e inestable, condiciones habituales durante el comienzo de la primavera.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores del norte bonaerense. En el partido de San Pedro, la zona que recibió el mayor impacto quedó delimitada principalmente por la Ruta Nacional 9 y arterias transversales como la Ruta Provincial 191 hacia la Ruta Provincial 1001.

La afectación alcanzó sectores ubicados entre la ciudad de San Pedro, Río Tala y distintos parajes rurales, con especial incidencia en el Cuartel IV.

El INTA relevó 31 puntos para evaluar los daños Para establecer la magnitud del episodio, profesionales del INTA EEA San Pedro realizaron un relevamiento que combinó consultas remotas y recorridas en establecimientos agropecuarios.

El trabajo contó con una red colaborativa integrada por 31 informantes y permitió identificar un total de 31 puntos georreferenciados. Con esa información se elaboró una plataforma cartográfica interactiva para representar la distribución espacial del fenómeno y sus principales consecuencias.

El núcleo de mayor intensidad se ubicó sobre el eje de Río Tala y el acceso por la Ruta Nacional 9, donde se concentró la mayor cantidad de reportes relacionados con granizo de tamaño mediano y grande, acompañado por precipitaciones abundantes.

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Daños en cultivos, invernáculos y caminos rurales En establecimientos de la zona rural se observaron impactos mecánicos sobre el follaje y los frutos en formación de cultivos cítricos que atravesaban etapas sensibles, como brotación, floración y cuajado.

También se registraron daños menores en frutales de carozo, roturas de cubiertas plásticas de invernáculos y afectaciones sobre mallas antigranizo. A esto se sumaron daños en techos livianos y anegamientos temporarios en algunos caminos secundarios.

Según las conclusiones del estudio, hacia los márgenes del corredor la intensidad del fenómeno fue disminuyendo, con presencia de granizo de menor tamaño o directamente precipitaciones líquidas en dirección al área de islas y el río Paraná.

El informe remarcó que los daños no tuvieron características masivas ni generalizadas. Entre los factores que contribuyeron a limitar las consecuencias se identificaron la baja densidad de las piedras en varios sectores, la amortiguación producida por el importante volumen de lluvia y, especialmente, la escasa presencia de vientos fuertes durante el episodio.