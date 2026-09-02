Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Discapacidad: San Pedro anunció el cronograma de atención descentralizada para septiembre

El Área de Discapacidad realizará operativos territoriales durante septiembre en Río Tala, el CIC y su sede de atención.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
02 de septiembre de 2026 a las 05:50 p. m.
Discapacidad: San Pedro anunció el cronograma de atención descentralizada para septiembre

El Municipio de San Pedro informó el cronograma de atención descentralizada que el Área de Discapacidad llevará adelante durante septiembre. La propuesta busca acercar las consultas y gestiones a distintos sectores del distrito, con jornadas programadas en Río Tala, el Centro Integrador Comunitario y la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

Atención de Discapacidad en Río Tala

El primer operativo del mes será el jueves 3 de septiembre en la Biblioteca Popular de Río Tala, ubicada en la intersección de Camelino y Güemes.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

La Angelita cumple 100 años: la “Pequeña Siria” que mantiene un vínculo especial con Pergamino

28/8, 12:35 p. m.
La Angelita cumple 100 años: la “Pequeña Siria” que mantiene un vínculo especial con Pergamino
2

Nuevo cuadro tarifario en la ruta que une Pergamino con Rosario: cuánto cuesta el peaje

25/8, 04:32 p. m.
Nuevo cuadro tarifario en la ruta que une Pergamino con Rosario: cuánto cuesta el peaje
3

Boxeo: el oriundo de Villa Ramallo, Juan Cruz Uncos, enfrentará al invicto brasileño Luan Medeiros

28/8, 06:18 p. m.
Boxeo: el oriundo de Villa Ramallo, Juan Cruz Uncos, enfrentará al invicto brasileño Luan Medeiros
4

San Pedro: Encontraron un cuerpo sin vida en el riacho, en la zona donde buscaban a Lucas Andrade

28/8, 09:25 a. m.
San Pedro: Encontraron un cuerpo sin vida en el riacho, en la zona donde buscaban a Lucas Andrade
5

Pejerrey: comienza la veda de la pesca deportiva en la Provincia de Buenos Aires

28/8, 03:01 p. m.
Pejerrey: comienza la veda de la pesca deportiva en la Provincia de Buenos Aires

La atención se desarrollará entre las 08:15 y las 12:00, permitiendo que vecinos de la localidad puedan acercarse para realizar consultas y recibir orientación vinculada con las prestaciones y trámites del área.

Consultas en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad

El cronograma continuará el jueves 10 de septiembre en las oficinas del Área de Discapacidad, ubicadas en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en Rivadavia y Oliveira Cezar.

Publicidad

En este caso, la jornada de atención será de 08:00 a 12:00. La dependencia municipal concentrará nuevamente la actividad en su sede durante la última jornada del mes.

Seguí leyendo

Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios
Región

Rojas: TERRAL 1 abrió la inscripción para acceder a 60 lotes con servicios

El CIC será sede de atención el 17 de septiembre

El jueves 17 de septiembre, el equipo del Área de Discapacidad se trasladará al Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Hermano Indio y Casella.

Publicidad

La atención comenzará a las 08:15 y se extenderá hasta las 12:00. Finalmente, el cronograma concluirá el jueves 24 de septiembre nuevamente en la sede de Rivadavia y Oliveira Cezar, de 08:00 a 12:00.

La iniciativa es impulsada por el Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro, como parte de las acciones de atención territorial.

San PedroDiscapacidadMunicipio
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...