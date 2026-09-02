Discapacidad: San Pedro anunció el cronograma de atención descentralizada para septiembre

Región

El Área de Discapacidad realizará operativos territoriales durante septiembre en Río Tala, el CIC y su sede de atención.

El Municipio de San Pedro informó el cronograma de atención descentralizada que el Área de Discapacidad llevará adelante durante septiembre. La propuesta busca acercar las consultas y gestiones a distintos sectores del distrito, con jornadas programadas en Río Tala, el Centro Integrador Comunitario y la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

Atención de Discapacidad en Río Tala El primer operativo del mes será el jueves 3 de septiembre en la Biblioteca Popular de Río Tala, ubicada en la intersección de Camelino y Güemes.

La atención se desarrollará entre las 08:15 y las 12:00, permitiendo que vecinos de la localidad puedan acercarse para realizar consultas y recibir orientación vinculada con las prestaciones y trámites del área.

Consultas en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad El cronograma continuará el jueves 10 de septiembre en las oficinas del Área de Discapacidad, ubicadas en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en Rivadavia y Oliveira Cezar.

En este caso, la jornada de atención será de 08:00 a 12:00. La dependencia municipal concentrará nuevamente la actividad en su sede durante la última jornada del mes.

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El CIC será sede de atención el 17 de septiembre El jueves 17 de septiembre, el equipo del Área de Discapacidad se trasladará al Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Hermano Indio y Casella.

La atención comenzará a las 08:15 y se extenderá hasta las 12:00. Finalmente, el cronograma concluirá el jueves 24 de septiembre nuevamente en la sede de Rivadavia y Oliveira Cezar, de 08:00 a 12:00.