San Pedro: Estudiantes del ISFT 118 y el Municipio crean un software para prevenir emergencias climáticas

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La herramienta fue desarrollada por estudiantes de Desarrollo de Software y permitirá centralizar datos, georreferenciar intervenciones y mejorar la respuesta ante emergencias.

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N.º 118 y equipos técnicos del Municipio de San Pedro desarrollaron una nueva herramienta informática destinada a fortalecer la prevención y la gestión ante fenómenos climáticos. El sistema permitirá coordinar información de distintas áreas y optimizar las intervenciones en situaciones de emergencia.

Un software para mejorar la prevención ante fenómenos climáticos La plataforma fue diseñada y desarrollada por Esteban Balladares, Thiago Belpoliti y Nicolás Ramírez, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del ISFT N.º 118.

El proyecto surgió en el marco de una práctica profesionalizante realizada en la Dirección de Ambiente del Municipio y, a partir de ahora, quedará incorporado formalmente a las plataformas operativas del Estado local.

En una primera instancia, la herramienta fue pensada para reforzar los operativos preventivos frente a crecidas y otras contingencias vinculadas con fenómenos como El Niño. Sin embargo, su diseño permite ampliar el uso del sistema a distintas situaciones de emergencia.

Georreferenciación y datos en tiempo real para las emergencias Uno de los principales objetivos del software es centralizar y organizar la información generada por áreas municipales que intervienen en situaciones de emergencia, entre ellas Defensa Civil, Salud y Desarrollo de la Comunidad.

El sistema también contempla las tareas específicas que se realizan en la zona de islas y cuenta con herramientas de georreferenciación que permitirán realizar un seguimiento detallado de las intervenciones en cada sector.

Además, el proyecto prevé una futura aplicación móvil que posibilitará la carga de información en tiempo real desde el territorio. De esta manera, los equipos que trabajan en los distintos puntos del partido podrán actualizar los datos directamente durante los operativos.

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Articulación entre el Municipio y la educación pública La presentación formal de la herramienta se realizó durante una reunión de trabajo de la que participaron funcionarios municipales y representantes de distintas áreas técnicas. Allí, los estudiantes explicaron las características y el funcionamiento de la plataforma.

Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Seguridad, Juan Carlos Agüero; el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; y la secretaria de Salud, Antonela Marino.

También estuvieron presentes el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez; el director de Ambiente, Gustavo Solá; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; el director de Asistencia Directa, José Luis Franchini; y el coordinador de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, Bruno Cardozo, junto a personal técnico de diferentes dependencias.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la importancia de fortalecer el vínculo con las instituciones educativas de nivel superior de San Pedro y valoraron el aporte de la formación pública y profesionalizada para resolver necesidades concretas de la comunidad.